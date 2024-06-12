ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《航海王》登上世界最大球體　百米螢幕現五檔魯夫超震撼

記者楊智仁／綜合報導

尾田榮一郎筆下經典作品《航海王》於世界各地都擁有大批粉絲，隨著動畫迎來 25 周年，日前《航海王》也登上了全世界最大球體建築「Sphere」，只見草帽一行人在拉斯維加斯集結，超大規模的螢幕上呈現過往軌跡場面相當震撼。

▼《航海王》登世界最大球體「Sphere」。（圖／翻攝自Mudkip Collects YT） ▲▼航海王。（圖／翻攝自Mudkip Collects）▲▼航海王。（圖／翻攝自Mudkip Collects）

位於美國賭城拉斯維加斯「MSG Sphere」歷時 7 年，耗資 700 多億台幣打造，同時也是全球最大球體建築，該設施擁有 18,600 個座位，擁環繞式螢幕，高規格音響品質，提供民眾沉浸式觀影體驗。其最具特色的當然是外牆所覆蓋將近 5.4 萬平方公尺的 LED 燈，輪播各式動態影像帶來震撼的視覺饗宴，如今《航海王》也成為首部登上「Sphere」動畫。

《航海王》動畫 25 周年紀念，Sphere 宣傳活動從 6 月 10 日 - 6 月 16 日舉行，每小時播放兩次、每次約 90 秒，可以看到影片一開始熟悉標幟出現在藍天之下，緊接著魯夫登場巨大的笑臉布滿球體。接續草帽一行人夥伴集結並回顧動畫旅程，最後還有五檔魯夫一躍而起的畫面。

關鍵字：航海王

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

騰訊公布陸未成年人暑假「限玩日曆」！僅周五六日能玩1小時遊戲

《航海王》真人版第二季公布新角色　4特務演員曝光網讚還原度高

《寶可夢》插畫比賽疑混AI作品闖前300名　官方急取消資格

小丑女闖異世界！7月新番《異世界自殺突擊隊》今上架連播3集

《獵人》實境解謎遊戲開跑！貪婪之島打躲避球、250坪造景搶先看

《亂馬1／2》宣布製作完全新作動畫！經典睽違32年文藝復興

高人氣《劇場總集篇 孤獨搖滾》7月上映　豪華特典台灣也能入手

百萬Coser女神扮費倫自爆太肥「兩顆掉下」　粉絲暴動：超還原

睡眠遊戲《寶可夢 Sleep》累計下載破2000萬...發放紀念禮物

《咒術迴戰》展將開跑　澀谷滿版草圖廣告超抽象考驗信仰

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

HTC首次參戰台北動漫展

《獵人》實境解謎遊戲開跑

《我的英雄學院》8／5確定完結

《航海王》真人版第二季公布新角色

《異世界自殺突擊隊》一次播3集

《寶可夢》插畫比賽疑混入AI作品

「寶可夢精靈球」3D悠遊卡網路開賣

快訊／《鬼滅之刃》周邊偷跑外洩

Coser女神扮費倫自爆肥到釦子爆

盤點今年暑假高人氣動畫電影

最新新聞

騰訊：陸未成年人暑假僅周五六日能玩1小時遊戲

《航海王》真人版第二季公布新角色

《寶可夢》插畫比賽疑混入AI作品

《異世界自殺突擊隊》一次播3集

《獵人》實境解謎遊戲開跑

《亂馬1／2》製作新作動畫

《劇場總集篇 孤獨搖滾》7月上映

Coser女神扮費倫自爆肥到釦子爆

《寶可夢 Sleep》累計下載破2000萬

《咒術》澀谷草圖廣告超抽象

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366