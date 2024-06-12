《航海王》登上世界最大球體　百米螢幕現五檔魯夫超震撼

記者楊智仁／綜合報導

尾田榮一郎筆下經典作品《航海王》於世界各地都擁有大批粉絲，隨著動畫迎來 25 周年，日前《航海王》也登上了全世界最大球體建築「Sphere」，只見草帽一行人在拉斯維加斯集結，超大規模的螢幕上呈現過往軌跡場面相當震撼。

▼《航海王》登世界最大球體「Sphere」。（圖／翻攝自Mudkip Collects YT）

位於美國賭城拉斯維加斯「MSG Sphere」歷時 7 年，耗資 700 多億台幣打造，同時也是全球最大球體建築，該設施擁有 18,600 個座位，擁環繞式螢幕，高規格音響品質，提供民眾沉浸式觀影體驗。其最具特色的當然是外牆所覆蓋將近 5.4 萬平方公尺的 LED 燈，輪播各式動態影像帶來震撼的視覺饗宴，如今《航海王》也成為首部登上「Sphere」動畫。

《航海王》動畫 25 周年紀念，Sphere 宣傳活動從 6 月 10 日 - 6 月 16 日舉行，每小時播放兩次、每次約 90 秒，可以看到影片一開始熟悉標幟出現在藍天之下，緊接著魯夫登場巨大的笑臉布滿球體。接續草帽一行人夥伴集結並回顧動畫旅程，最後還有五檔魯夫一躍而起的畫面。