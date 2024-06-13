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《魔物獵人Now》夏季更新「古龍迎擊戰」　新武器銃槍、3古龍登場

記者蘇晟彥／台北報導

《Monster Hunter Now》（下簡稱MHN） 12日舉辦媒體線上聯訪，針對夏日即將來臨第二季遊戲內容《引來風暴的泡沫盛宴》進行介紹，本次更新將以「古龍迎擊戰」作為核心，新增三隻全新魔物、全新武器銃槍及新外觀、功能等等，預計將在7、8月登場，詳細上線日期將在近日公佈。

▼《引來風暴的泡沫盛宴》將圍繞在古龍迎擊戰上，玩家可以組隊挑戰更高難度的魔物。（圖／Niantic提供）

▲▼ monster hunter now 。（圖／Niantic提供）

在本次聯訪中，由Niantic《MHN》資深遊戲製作人菅野 千尋與媒體分享夏季更新內容，主題定調為「引來風暴的泡沫盛宴」，將新增「古龍迎擊戰」、「好友任務」、「全新武器銃槍」、「全新外觀」等等改動，其中古龍迎擊戰是本次更新的一大亮點。

首先，古龍迎擊戰就像大型連續狩獵一樣，會有一些特別的古龍出現，這次新增「鋼龍」、「岩龍」及「奇怪龍」三隻魔物，只要「擊退」（註一）就可以獲得素材，用來製作可以發動專用技能的裝備。而在這次古龍迎擊戰中有特別機制，就是將會分成兩段討伐，分別都為75秒，當達到一定傷害亮才會進入第二階段，古龍也會對應的不同技能、戰場也會有些許改變，用來區別這些古龍的強大之處。

針對三隻魔物，製作人補充，像是鋼龍是一隻可以引發龍捲風的魔物，特別準備了嶄新的作戰環境，並且剛剛有提過有古龍的戰鬥如果攻擊到有一定的傷害量，會引發第二階段的延長時間攻擊，成功進入的話會有第二段的攻擊，劑量表達到的話，就是要進入下一個階段，戰場也會有小幅度的改變，目的是想要營造最難纏的魔物的跡象；而奇怪龍則會延續本傳，出現時一樣「沒有bgm」，玩家可以拭目以待。

此外，奇怪龍、岩龍在第一次討伐後，都會實際在地圖上出現，只要推進故事劇情就會原野出現，只有鋼龍僅存在在古龍迎擊戰，但在更新過後會擴張配對範圍，可以跟遠端的一起迎戰。不過接下來8-10星魔物要有一定的等級才可以討伐，團隊解釋是因為超過8星後討伐就有難度，不希望沒有準備好的獵人拖累到大家一起輸，因此會做出這項改動。

※註一：【擊退】

‧在古龍迎擊戰中即使沒有成功討伐古龍，只要將古龍的體力削減至一定程度以下，就可以擊退牠。
‧擊退時可獲得代替基本報酬的擊退報酬。此外，達成條件時還能獲得部位破壞報酬與團體狩獵報酬。
‧擊退時的各種報酬均可套用特製採集小刀的報酬增加效果。
‧擊退的古龍會和討伐成功時一樣從古龍迎擊戰點消失。

▲▼ mhn 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ mhn 。（圖／記者蘇晟彥攝）

對此，在夏季更新中，好友任務也終於開放，可以透過跟朋友合作，共同攻略任務，最多四位獵人參與這個任務，用來凝聚大家一起玩遊戲的樂趣，而小型改動也包含「獵人指南」，將會顯示跟獵人有關的資訊跟內容等等，例如說有包含新手獵人需要的注意事項、怎樣才能更容易上手，可以讓新手快速上手，未來也會增加一些新的資訊、欄位。

在新武器方面，在本傳中極受歡迎的銃槍將會登場，針對先選擇銃槍，製作人表示純粹是因為這項武器很受到本傳玩家喜歡，加上與新登場的三隻魔物很搭，他也強調「銃槍真的很帥」，與一般的槍比起來動作將會更帥氣，實用性又高，想必登場後一定會受到很多玩家喜愛。

▼全新登場的武器將會是銃槍。

▲▼ monster hunter now 。（圖／Niantic提供）

此外針對不少玩家抱怨的UI、介面功能，製作人也表示因為遊戲內容越來越豐富，因此造成比較多複雜的頁面，之後會隨著遊戲逐步調整，希望能讓玩家更方便的享受遊戲，最後，在「季度2」故事任務完成緊急任務，水妖鳥和雷狼龍會以低機率出現在原野上。此外，季度2開始後，部分魔物將暫時不會出現在原野上，但只要完成「季度2」故事、緊急任務後，將再次出現在原野上。

l 季度2開始後會出現在原野上的魔物

水妖鳥（※）、雷狼龍

l 暫時不會出現在原野的魔物

骨鎚龍、猛牛龍、眩鳥、慘爪龍、黑角龍（※）、櫻火龍（※）、蒼火龍（※）

※亞種魔物及雷狼龍在完成緊急任務後，會以低機率出現在原野上。

▼《引來風暴的泡沫盛宴》預告片。

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