《英雄聯盟》2025「整併成五大賽區」　PCS、VCS＆LCS、CBLOL確定合併

記者蘇晟彥／台北報導

《英雄聯盟》賽區成員、賽制確定將在２０２５進行大改，其中PCS、VCS將合併成「亞太賽區」，LCS、CBLOL將合併成「美洲賽區」，正式整併成「5大賽區」。此外，也預計將統一各地區聯賽季賽賽程、推出第三項國際賽事、頂尖賽區創新「無懼選角」競技模式等，將在今年世界賽結束後開始進行，替《英雄聯盟》劃開新的一頁，同時搭配嶄新的商業模式讓電競能永續發展。

▼《英雄聯盟》國際賽賽制將在2025年進行大幅度調整。



懶人包總結

‧第三項全新國際賽事。

‧於頂尖賽事推出創新的「無懼選角」競技模式。

‧統一各地區聯賽的季賽賽程。

‧提倡於亞太地區和美洲建立跨區聯賽。

‧推行實驗性的「客座隊伍」席次與晉級/降級機制。

‧全新國際聯賽賽事席位。

《英雄聯盟》全新國際賽事 定調每年３月舉辦／無懼選角模式啟動

首先，官方將新增在MSI、世界賽以外第三項國際賽事，目前名稱、品牌行銷模式未定，但能確定的是將在2025賽季開始時，我們將首次於所有地區舉辦季賽/全球錦標賽。錦標賽的首輪比賽將從地區賽開始，五大賽區（見下文）將各產生一支晉級隊伍參加三月的國際賽。晉級國際賽的隊伍將參加循環賽，這時即可看到每個賽區的隊伍與其他賽區進行BO系列賽！循環賽的前四名將進入分組賽，最終的冠軍將在為期六天的國際賽結尾誕生。

作為賽季開始的賽事，新的錦標賽/季賽將讓職業選手和粉絲們看到《英雄聯盟》新賽季的所有競技要素。我們希望每年都能透過這項賽事嘗試不同的競技形式，並為季初比賽注入令人振奮的創新元素。

2025年起，我們將在新賽事的地區賽和國際賽中的系列賽實施「無懼選角」制度。在系列賽中，「無懼選角」會事先禁用在前幾場比賽中獲選的英雄。這種賽制有助於改變對陣情況，也能看到職業選手使用更多不同的英雄。《英雄聯盟》電競已有多年未在頂級賽事中實施新的選角制度，我們迫不及待想知道大家對無懼選角的看法。

為確保賽事之間緊密相連，將參照第一次錦標賽的成績作為季中邀請賽（MSI）的種子隊伍名單。［由於在本次錦標賽中試行的賽制可能每年都會有變化，而且很可能與其他競技賽程不同，因此不會馬上讓獲勝隊伍晉級MSI。］

此外，新的國際賽事誕生後，接著會完善地區季賽的架構。從下個賽季開始，所有地區都將從新的國際錦標賽/第一季賽開打。然後，第二季賽將使參賽隊伍獲得參加季中邀請賽的資格，而季中邀請賽也將移至年度賽程的後期，約於七月初舉行。每個賽區的第三次，也是最後一次季賽將以地區總冠軍賽為高潮，每個賽區都會誕生一支賽季的冠軍隊伍。專注於單一賽季的地區總冠軍賽，能使季賽更具凝聚力與關聯性，讓常規賽季比賽更加刺激，並使整年度最重要的賽事：世界大賽長達一個賽季的熱身期間更加引人入勝。

▼2025年賽事相關規劃。



PCS、VCS亞太地區確定整併

對於PCS賽區觀眾最關心的，官方也確定將組成「亞太地區聯賽」，包含從《英雄聯盟》S2拿下冠軍，開始影響周遭地區的PCS、近日成績越來越好的LJL、LCO，這三個聯賽本來就已經整併成同一個賽區，但接下來將加入VCS賽區，將整合越南、香港、台灣、澳門、日本、大洋洲和東南亞其他地區的頂級戰隊，目標是展示擁有最優秀人才、多樣化對局和新穎對抗的跨區賽事。本聯賽預計將有八支戰隊參與，正在準備新的混合賽制，以及晉級/降級聯賽模式，詳情將在日後公布。

對此，Riot表示，明年聯賽的首批參賽客座隊伍陣容將根據2024年PCS和VCS夏季季後賽的結果決定。如此一來，參加2024年VCS、PCS、LJL和LCO夏季季賽的每支戰隊都有機會確保自己在新聯賽中的席次。未來賽季的晉級/降級聯賽模式確立並實踐後，客座隊伍也有機會從各自的地區聯賽中晉升。

競爭激烈、優者取勝一直是亞太地區戰隊成功的不二法門，我們期待將亞太地區作為首屆聯賽的招募基礎，同時也是身為充滿活力競爭、多樣環境的代表賽區。期待新聯賽未來能為整個亞太地區提供更廣泛的參賽機會。

南北大整併！LCS、CBLOL南北競爭 世界賽將有３席次

接著在賽區間，美洲／亞太地區確定整併成跨賽區聯賽，同時新增客座隊伍資格，在美洲部分，CBLOL近年人數來到有史以來高點，拉丁美洲LLA參與度也有所提升，在近年開始實驗的多國語言轉播、聯播，讓跨地區比賽呼聲越來越剛，因此，在新賽制中LCS與CBLOL將成立南北聯賽，相互競爭。

每個聯賽將保留現有的六支合作戰隊，根據地緣位置整合一支來自LLA的戰隊，並保留一個「客座隊伍」名額，透過二級賽制進行升級和降級，每個聯賽分區戰隊總數為八支。美洲聯賽將採用上圖所示的三季賽制。

美洲季賽運作方式如下：

第1季賽：參賽隊伍首先在各自聯賽內進行比賽，成績最好的隊伍將獲得跨區比賽的資格，在跨區比賽中，一支隊伍將獲得參加新的全球錦標賽的資格。

第2季賽：每場聯賽的第一名將獲得一個季中邀請賽（MSI）名額，共計兩支美洲隊伍。

第3季賽：美洲地區總冠軍賽將決定三支晉級世界大賽的隊伍，每個聯賽至少有一支隊伍晉級

對此，官方解釋，重組美洲戰隊賽制有個好處，就是可以嘗試先前的結構無法達成的創新。根據上述的制度，可以從二級聯賽系統中納入來自一級聯賽的客座隊伍名額。在每個美洲賽季結束時，表現最好的二級聯賽戰隊即可參加晉級/降級賽，與各聯賽的客座隊伍一決高下。獲勝的戰隊即可在下一賽季獲得所屬賽區的參賽名額，如此一來就能不斷為聯賽注入新血和活力。

因為2024年本系統尚在建構階段，預計將在今年稍晚向大家詳細介紹新賽制在2025年開跑的方案，並陸續更新往後的新消息。相信這項變革可以激勵有天賦的選手，讓他們能夠透過新的途徑進入頂級職業賽場。

在制訂新的比賽模式時，目標是利用每個賽區的優勢，擴大現有的粉絲基礎，提高競技水準（以及美洲在國際比賽中的成績），藉此強化通往職業比賽的途徑。希望打造一個獨特而充滿活力的競技環境，活用豐富的歷史和潛力，由北到南打造出新天地。

預計會在秋季詳細公布南北聯賽戰隊選拔過程的細節，概述每個賽區的競技架構，分享我們會如何改善跨賽區競賽，並更新美洲二級聯賽系統的近況。



最後關於國際賽相關席次，由於全球的賽區可能會增加至五個（美洲、LEC、LCK、LPL和亞太地區），Riot也會重新考慮國際賽事的參賽名額分配。每個賽區會有一個額外名額參與全新賽事（共5支隊伍），兩個名額參加MSI（共10支隊伍），三個名額參加世界大賽。此外，季中邀請賽冠軍和表現第二好的賽區也能為其聯賽贏得額外的世界大賽名額，使參加世界大賽的隊伍總數達到17支。2025年世界大賽的入圍賽將以BO5的形式進行，獲勝者將與其他15支獲得參賽資格的隊伍一起直接進入瑞士制階段。

對此，Riot深信，上述的努力是為電競迷、職業選手和戰隊建立更美好的未來。電競賽事將更加精簡、容易理解，且增添更多精彩賽事，同時財務上也有健康發展，包括改善我們的全球收入池（GRP）金流。話雖如此，我們也必須坦承，為實現理想的未來，在做出改變時也進行了許多深思熟慮的權衡。

全新提案確實減少了頂級電競系統中戰隊的數量。簡而言之，目前頂級戰隊數量過多，導致經濟層面難以為繼。透過減少隊伍數量，我們便能更加集中GRP的經濟支援，確保收入分配給較少的隊伍，進而增加每支隊伍的收入。這也將有助於集中優秀的選手，讓電競粉絲更容易追蹤精簡的電競生態，期許最終能打造出值得花時間觀看的高品質賽事。

努力迎向大好未來

《英雄聯盟》電競正經歷許多正向且充滿動力的變動趨勢。最近，我們對國際賽制進行了改革，創造更高的刺激感和改善跨賽區賽事，玩家和粉絲顯然對這些革新相當滿意，2023年世界大賽和2024年季中邀請賽的收視率增長和回饋就是最好的證明。

Riot透過制訂創新策略，將娛樂、合作夥伴和《英雄聯盟》融為一體，打造讓粉絲共襄盛舉的新方法，進一步推動《英雄聯盟》電競運動的發展。例如聯播、世界大賽粉絲聚會活動、傳奇殿堂等。

我們深信，本文概述的變革將為電競粉絲帶來更具競爭力和娛樂性的賽事，也將為我們的戰隊和Riot Games帶來更加永續的商業模式，也希望能繼續見證更多難忘的史詩時刻。但我們需要時間來證明這些變化是有效的，我們會密切關注這些變革的影響，並進行調整，確保一切往有利的方向發展。

