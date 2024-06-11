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橘子首款限制級遊戲《波拉西亞戰記》將上市　伺服器爆滿急加開

記者楊智仁／台北報導

遊戲橘子旗下全新跨平台 MMORPG 巨作《波拉西亞戰記》今日 ( 6/11 ) 舉辦上市記者會，Nexon CEO 李政憲特地跨海來台展現台港澳地區經營決心與誠意， 橘子集團執行長劉柏園親自分享預創角伺服器爆滿緊急加開的佳績，同步公開多樣開服限定活動及異業合作資訊，邀請玩家一起加入《波拉西亞戰記》的世界。

▼《波拉西亞戰記》預計於 6/13 正式開服，今日舉辦上市記者會。▲▼波拉西亞戰記。

遊戲橘子旗下首款限制級遊戲，韓國大廠 NEXON 開發的《波拉西亞戰記》預計 6 月 13 日 20：00 正式開服，將以全新 IP 及玩法，為玩家定義全新世代的 MMO 遊戲體驗。橫跨 PC、手機雙平台自由切換，實現遊戲 24 小時不間斷攻城核心特色。守護者四大職業各擁有三種戰鬥姿態，玩家可依策略恣意變換，打造多元角色面貌及遊戲策略體驗。獨家黑劍系統更是橫空出世，MMO 市場首創可即刻逆轉局勢的玩法，損敵、利己皆在一劍之間。

▲▼波拉西亞戰記。

►►主打限制級《波拉西亞戰記》搶先試玩　24小時城戰「佔領控」請看

遊戲橘子今日舉辦上市記者會，Nexon CEO 李政憲親自跨海來台展現《波拉西亞戰記》對台港澳市場的高度重視，提到已與遊戲橘子擁有近 20 年相互信賴的合作經驗，將會攜手為玩家帶來與其他 MMORPG 遊戲截然不同的遊戲體驗。不僅如此《波拉西亞戰記》上市前預創角名額爆滿，伺服器緊急加開 15 組，共計 40 組伺服器，備受玩家期待，橘子集團執行長劉柏園表示，遊戲橘子投入大量營運心力向台港澳玩家推廣這款嶄新的 IP 以及獨樹一格的玩法機制，對於《波拉西亞戰記》在台港澳的成績非常有信心，可望為遊戲橘子帶來新的動能。

▲▼波拉西亞戰記。▲▼波拉西亞戰記。

開服活動熱烈展開，完成指定任務領取虛寶獎勵

配合《波拉西亞戰記》正式上市，官方同步宣布開服活動且各式虛寶獎勵大放送，邀請玩家們一起開始創造屬於自己的波拉西亞故事，活動資訊請以官方網站為主。

※ 成長的嚮導：成為波濤世界中最強守護者的捷徑

6/13起連續八周，提供玩家72種引導任務，例如達成指定角色等級、完成指定旅團活動、製作指定道具等；且累積任務達成數達指定數量，還可以獲得額外的加碼獎勵，詳細重點任務及獎勵羅列如下：

○ 角色達成30等級：獲得「支援強化券(7天)」*1、「一般亞奎殘片結晶」*1、「一般咒文方塊結晶」*1

○ 完成土龍谷奪回作戰並擊殺恩普立：獲得「經驗值靈藥I」*1、「紅寶石」*500

○ 使用裝備碎片製作裝備：獲得「一般造型召喚」*5、「缺損的深淵石」*3

○ 貢獻裝備：獲得「一般坐騎召喚」*5、「波拉西亞銀幣」*3

○ 提升能力值恢復記憶：獲得「一般造型召喚」*5

○ 角色達成35等級：獲得「稀有深淵石選擇箱」*1、「自動整備卷軸」*5

○ 旅團成員通過封印戰：獲得「經驗值靈藥I」*1、「加速10分鐘」*2

○ 製作稀有武器紀錄書：獲得「一般咒文方塊箱」*5

○ 角色達成40等級：獲得「稀有深淵石選擇箱」*1、「自動整備卷軸」*5

○ 擊敗狩獵場首領以獲得碎片、亞奎殘片：獲得金幣30000個

累積任務數達指定數量可獲得額外獎勵，羅列如下：

○ 達成14個任務：獲得「經驗值靈藥I」*1

○ 達成23個任務：獲得「稀有武器記錄」*10

○ 達成33個任務：獲得「稀有造型召喚」*1

○ 達成40個任務：獲得「稀有防具記錄」*10

○ 達成47個任務：獲得「稀有坐騎召喚」*1

○ 達成53個任務：獲得「稀有飾品紀錄書」*1

○ 達成64個任務：獲得「記錄復原道具」*1 

▲▼波拉西亞戰記。

關鍵字：波拉西亞戰記橘子

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