《決勝時刻：黑色行動6》10／25上市　回合制殭屍模式回歸

記者蘇晟彥／綜合報導

動視暴雪（Activision）旗下人氣射擊遊戲，由Treyarch 和 Raven Software 共同開發的《決勝時刻：黑色行動6》確定將於 10 月 25 日上市，將保留經典《黑色行動》系列特色，玩家將穿越時空回到1990年代初期，面對迄今最令人屏息的黑色行動，同時預購將可以獲得搶先體驗Beta公開測試。

▼《決勝時刻：黑色行動6》確定將於 10 月 25 日上市。（圖／暴雪娛樂提供）



在本作中，玩家將可以沉浸在電影般的單人劇情戰役中，享受動態即時遊戲體驗，令人血脈賁張的大規模戰爭場面和刺激火爆的動作場面。玩家可在經典的多人遊戲模式16張全新地圖上展現自己的實力，包括12張6v6核心地圖以及4張可2v2或6v6遊玩的空襲地圖。備受喜愛的殭屍模式帶來兩張全新回合制地圖，延續黑暗以太故事線，還有大量秘密與彩蛋等待玩家發現。

《決勝時刻：黑色行動 6》將於10 月 25 日（五）全球發售，適用於 Xbox One®、Xbox Series X|S、PlayStation 5®、PlayStation 4® 和 PC，現可於Battle.net、Microsoft Store 和 Steam 上預購。

預購《決勝時刻：黑色行動 6》標準跨世代主機版及（台幣2,219元 / 港幣548元），可獲得

• 搶先體驗Beta公開測試

• 伍茲特戰兵組合包，可使用於*《決勝時刻®：現代戰爭™III 2023》、《決勝時刻®：現代戰域™》《決勝時刻®：現代戰域™ Mobile》



預購《決勝時刻：黑色行動 6》寶庫版（台幣3,099元 / 港幣789元），可獲得

• 上述所有獎勵

 獵人與獵物特戰兵組合包

 精品系列

 黑影部隊（內含戰爭通行證、1100點決勝時刻點數、20級跳級等更多物品）

 泡泡糖包（可在殭屍模式中使用）