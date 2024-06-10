「排球少年、咒術迴戰」集結！「Ani-one玩轉動漫遊」台中快閃登場

記者楊智仁／綜合報導

迎接即將到來的暑假，羚邦在新光三越台中中港店 10 樓天空劇場舉辦為期 33 天 ( 6/13 - 7/15 ) 的「Ani-one 玩轉動漫遊」台中場，這次一口氣推出 10 大知名 IP，包括：《咒術迴戰》、《排球少年!!》、《怪獸8號》、《我推的孩子》、《我的英雄學院》、《鏈鋸人》、《藍色監獄》、《我獨自升級》、《天官賜福》、《時光代理人》等多項周邊商品，還有《怪獸8號》、《咒術迴戰》、《鏈鋸人》、《排球少年!!》四項超值福袋等著中部動漫迷們一探究竟。

▼Ani-one 玩轉動漫遊。（圖／Medialink TW 提供）

現場除了有各大知名動畫的大型展示牆之外，「Ani-one 玩轉動漫遊」台中場每周都推出限量且不同主題滿額贈手拍氣球與超值福袋大禮包，第一周 ( 6/13 - 6/20 ) 由四月人氣動畫《怪獸8號》打頭陣，每包超值福袋除了有精美的提袋外，還有標註「怪獸注意」雙面方形警示抱枕、翻頁式萬年曆、印刷精美的六張「怪獸百景」海報組，本周滿千元再加贈限量《怪獸8號》手拍氣球，另外還有「玩轉抽抽樂」，A 獎是價值數千元的《咒術迴戰》五條悟或《遊戲人生》單人涼被枕套組，B 獎是劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》行動電源還有各項大獎等待幸運觀眾抽取。

第二周 ( 6/21 - 6/27 ) 由人氣王《咒術迴戰》接力，大提袋上正反面印著就讀東京咒術高專時期的五條悟與夏油傑，內附兩人雙面抱枕、翻頁式萬年曆與夏油傑、五條悟、灰原雄、家入硝子、七海建人與伏黑甚爾等六位主要角色隨機的壓克力夾子，消費滿額再加贈數量有限的五條悟與夏油傑的雙面手拍氣球。

第三周 ( 6/28 - 7/4 )由《鏈鋸人》接手，印刷精美的手提袋、可愛的波奇塔震動絨毛娃娃、期待你出門工作賺錢買吐司的「吐司波奇塔」地墊再加上淀治、早川秋與帕瓦 3 款隨機的吸水杯墊 1 個，該周消費滿額則加贈限量版劇場版《少年排球!!垃圾場的決戰》日向翔陽與孤爪研磨的雙面手拍氣球，值得與其他電影特典一起收藏。

閉幕前最後 11 天 ( 7/5-7/15 ) 由最熱門《排球少年!!》壓軸，印刷著烏野高校排球主攻隊員手提袋中裡面有人氣角色：及川徹、日向翔陽或影山飛雄 3 款隨機的 6 吋角色填充玩偶，劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》翔陽、影山、黑尾或研磨四位主角掛片的隨機手機掛繩，還有印著烏野高中「飛べ」 或音駒高中「繋げ」應援標語提花毛巾。最後這周滿額贈送的是《藍色監獄》兩位主要角色潔世一與凪誠士郎的雙面手拍氣球。

緊接著看到台灣首次販賣周邊商品的《怪獸8號》，著重在怪獸8號與穿上戰鬥服之後的 5 個人氣角色，除了知名度最高的「怪獸8號」外，還有日本防衛隊隊員：隊長亞白米娜、副隊長保科宗四郎、四之宮琪歌露、變身前的日比野卡夫卡與市川雷諾，在此同步推出角色金屬徽章與壓克力角色立牌、手機支架與盲抽的可愛造型壓克力飯友。更有印著日本防衛隊隊徽的 890 ml 冰霸杯。

《咒術迴戰》以「懷玉‧玉折」的咒術高專時期學生造型的五條悟與夏油傑，以及兩人最強的宿敵：伏黑甚爾，推出全新姿態的角色壓克力立牌。就連《涉谷事變》中特級咒物：「獄門疆」也推出金屬立體六面鑰匙圈。

劇場版《排球少年!! 垃圾場的決戰》電影堂堂進入台灣日本電影票房前五名，這次 Ani-One 台中場火速推出電影版角色吊掛立牌，分別是烏野與音駒兩所高校菁英：日向翔陽、影山飛雄、月島螢、孤爪研磨與黑尾鐵朗等五位劇場版中表現出色主要人物，彷彿時間靜止一般，吊掛立牌精準地捕捉每個球員全力以赴擊球的動人瞬間；同時還推出電影大場景組，重現劇場版兩所高校比賽的經典場景，欣賞兩隊排球小將，讓粉絲重新回憶起看劇場版時的興奮與感動。