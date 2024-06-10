《暗黑IV》資料片「憎恨之軀」新職業登場　網喊：涅芮爾又你在搞

記者蘇晟彥／綜合報導

《暗黑破壞神 IV 》 10日在 Xbox Games Showcase 上公佈資料片《憎恨之軀》將於 10 月 8日降臨，同時新增職業「喚靈師」、全新地區「納漢圖」及遊戲內容，故事將延續先前涅芮爾因決定抑制墨菲斯托而偷走靈魂石後的劇情，他將飽受煎熬，玩家將踏上古老叢林再度面臨恐懼，並幫助涅芮爾，不少玩家看完預告動畫後紛紛直喊，「又是你在搞！」。

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l 全新職業「魂靈師」：魂靈師是叢林中的頂級掠食者，也是《暗黑破壞神》系列最新登場的職業。他們身經百戰，擁有只能在納漢圖叢林深處才能喚醒的神秘協同能力。成為魂靈師的一份子，並擁抱與古老文明交織在一起的飄渺靈魂。

l 全新地區「納漢圖」：探索《暗黑破壞神 IV》中新出現的叢林地區「納漢圖」。這裡到處充滿著秘密、危險的地城和據點，以及來自敵對部落的兇猛惡魔。

l 延續劇情任務：在《暗黑破壞神 IV》發生巨變後，這段深沉黑暗的故事將在《憎恨之軀》延續下去。涅芮爾因決定抑制墨菲斯托而飽受煎熬，玩家必須奮力阻止涅芮爾的靈魂被墨菲斯托逐漸侵蝕；在尋找涅芮爾的過程中，玩家將會深入古老的叢林中，涅芮爾正是在那裡奮力抵抗遭囚禁的大罪魔王。想辦法揭發墨菲斯托的黑暗陰謀，但同時小心那些新出現的敵人，他們會監視著你的一舉一動，密謀著要如何將你抹除。涅芮爾靈魂的命運，以及她是否能夠阻止大罪魔王摧毀聖休亞瑞，全都掌握在玩家手中。

l 全新遊戲內容：《憎恨之軀》為所有《暗黑破壞神 IV》玩家提供大量更新內容，包括全新職業技能、顛峰面板、傳奇雕紋、地城類型、低語之樹任務等豐富內容。

o 千萬不要獨自奮戰，新登場的傭兵可以加入玩家的行列，與你一同在納漢圖的濃密灌木叢等各個地方並肩作戰。這些強大的盟友會在旅途中逐漸增強等級與實力，每個傭兵都配備了獨特技能，可以在戰鬥中助玩家一臂之力。

o 在全新合作 PvE 模式中，玩家可以與好友一同完成目標，並在多個階級的地城中斬殺首領，獲得戰利品和獎勵。



