TH追二「離冠軍剩一步」　Wo0t自責賽後訪全程掩面：很想證明自己

記者蘇晟彥／上海報導

《特戰英豪》上海大師賽 9日順利落幕，由GEN穩住氣勢，在TH追上兩分後，最後兩局俐落奪冠，在賽前曾開玩笑嗆「送GEN回家」的Wo0t在比賽後難掩失落神情，賽後訪時不時擦拭淚水，他坦言，「這是自己第一次踏上國際賽舞台，很想要藉此證明自己」儘管難過，但他仍承諾「未來一定會更好」。

▼Wo0t在賽後訪時難掩悲傷神情。（圖／記者蘇晟彥攝）



在賽後接受媒體採訪時，TH教練不諱言在過去的15分鐘（結束比賽後到接受採訪，大約只經過15分鐘的時間），全隊處在一個非常不好的氣氛當中，但來參加比賽就是找樂子、增加經驗，現在會很痛苦，但回去之後再回想這次的經驗，絕對會很開心在這次上海大師賽的舞台上，大家已經展示很多不同面貌。

針對第一局輸掉後，二三局直接逆襲拉下，眼看離勝利就差最後一步，但在第四、五局，卻被GEN壓著打，隊員也指出，自己對於地圖的熟悉度沒有GEN來得那麼高，他們很擅長利用技能、地形的死角落差一步一步吸引我們，再將我們擊毀，我們完全找不到目標、不知道該怎樣安排戰術。

而在前兩天以手感發燙的氣勢，接連擊敗100T、G2，讓整隊隊員氣勢高昂，Wo0t在昨日（8日）的賽後訪也開玩笑說，「我們會把GEN 送回家」，如果面對直落三或許沒那麼失望，但就差一局，渴望的冠軍就在眼前，這對於年僅只有18歲，第一次參加國際賽事的Wo0t顯然是不小打擊，他在賽後訪整場掩面擦眼角，但很堅強、沒有在媒體面前流下眼淚，輪到他發言時，他先感謝所有隊員，他說我原本相信我們會贏，我一直想要透過這個舞台來證明自己，但最終我失敗了，這是我第一次參加國際賽，我有點緊張、有點無法在台上放開。他接著說，但就像教練所說的，我們已經在這裡找到了很多東西，這對我來說是個開始，未來會更好的。