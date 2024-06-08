特戰上海大師賽／TH復仇成功全面碾壓G2　賽後開嗆：明天送GEN回家

記者蘇晟彥／上海報導

RIOT發行、台灣大哥大代理的射擊遊戲《特戰英豪》 近日舉辦「上海大師賽」（Masters Shanghai） ， 8日舉辦最後一場敗部組決賽，勝者將可以前進最後一輪，與GEN正面交鋒，爭取上海大師賽冠軍的殊榮。而 8日 TH 延續昨天手感發燙的狀況，從頭到尾都將G2節奏掐死，最後復仇成功晉級下一輪，將在9日與在這系列賽未嘗一敗的GEN爭取冠軍榮耀。

▼TH 直落三擊敗 G2，將在明天與GEN爭取上海大師賽冠軍榮耀及1100萬獎金。（圖／RIOT提供）







本次敗部冠軍賽後採BO5制，第一張由G2選出劫境之地，但TH手感發燙，從手槍局開始就不斷抓到G2邊線的失誤，連續拿下6分才讓G2拿回1分，比數來到6：1，讓G2率先喊出暫停。但TH攻勢完全沒有斷過，甚至還拿出小刀虐掉沒注意到被繞背的G2，再度以13：2驚人成績壓制G2。



在第二局TH依舊不讓，在自己所選擇的極地空港中，尤其是Woot槍法極準幾乎成神，多次上演1穿3的戰局，以13：6拿下第2大分，讓比賽進入聽牌局。第三局則由G2選擇蓮華古城，但TH已經勢不可擋，甚至在1滴殘血也能搶分成功，但G2在攻守互換後咬的很緊，可惜前期比數差距太大，最終以13：8，由TH 3：0成功復仇，晉級最後一輪冠軍賽事。

在賽後採訪時，G2針對的戰敗也給予TH極高肯定，不斷強調TH是一支很強勁的隊伍，今天在場上找到非常多機會壓制著我們，而他們也認為今天即便輸了，但站在這麼多人的舞台面前，我們非常感激這次機會，現在看到我們自己太習慣的打法，接下來會繼續投入練習，感謝這個舞台帶來的所有感動。

TH則認為，在現在的比賽大家的基本功都很好，但就是誰犯錯被抓到就會輸掉比賽，像上一次對上G2時，我們明顯一直犯錯，所以非常開心我們在上一次的經驗後減少這樣的錯誤。針對在舞台上隊員間感情好像很好，他們也認為隊伍的核心就是想要隊伍的凝聚力很強，遊戲內外都要成為很好的夥伴，不斷學習，所以心態真的頗重要。而在問到明天對戰GEN的心情，Wo0t也展現超強自信直說，「我們會送他們回家」，而paTiTek也吐槽回去說，「不管怎樣，我們明天比賽結束也要回家」，全場笑成一遍。

最終G2在敗部賽中輸給TH，拿下第三名及125,000美金（約台幣405萬），明日（9日）將會先舉行表演賽，再進行上海大師賽總冠軍賽，由GEN對上TH爭取350,000美金（約台幣1,100萬）冠軍獎金，亞軍則為200,000（約台幣680萬）美金。此外，在台灣也有《特戰英豪》上海大師賽相關活動，各縣市的7-11酒BAR複合店門市也舉辦一起同歡，店內除了會轉播比賽，到店還有機會抽到《特戰英豪》上海大師賽的周邊。