ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

特戰上海大師賽／TH復仇成功全面碾壓G2　賽後開嗆：明天送GEN回家

記者蘇晟彥／上海報導

RIOT發行、台灣大哥大代理的射擊遊戲《特戰英豪》 近日舉辦「上海大師賽」（Masters Shanghai） ， 8日舉辦最後一場敗部組決賽，勝者將可以前進最後一輪，與GEN正面交鋒，爭取上海大師賽冠軍的殊榮。而 8日 TH 延續昨天手感發燙的狀況，從頭到尾都將G2節奏掐死，最後復仇成功晉級下一輪，將在9日與在這系列賽未嘗一敗的GEN爭取冠軍榮耀。

▼TH 直落三擊敗 G2，將在明天與GEN爭取上海大師賽冠軍榮耀及1100萬獎金。（圖／RIOT提供）

▲▼ 。（圖／RIOT提供）

▲▼ 。（圖／RIOT提供）

本次敗部冠軍賽後採BO5制，第一張由G2選出劫境之地，但TH手感發燙，從手槍局開始就不斷抓到G2邊線的失誤，連續拿下6分才讓G2拿回1分，比數來到6：1，讓G2率先喊出暫停。但TH攻勢完全沒有斷過，甚至還拿出小刀虐掉沒注意到被繞背的G2，再度以13：2驚人成績壓制G2。

在第二局TH依舊不讓，在自己所選擇的極地空港中，尤其是Woot槍法極準幾乎成神，多次上演1穿3的戰局，以13：6拿下第2大分，讓比賽進入聽牌局。第三局則由G2選擇蓮華古城，但TH已經勢不可擋，甚至在1滴殘血也能搶分成功，但G2在攻守互換後咬的很緊，可惜前期比數差距太大，最終以13：8，由TH 3：0成功復仇，晉級最後一輪冠軍賽事。

在賽後採訪時，G2針對的戰敗也給予TH極高肯定，不斷強調TH是一支很強勁的隊伍，今天在場上找到非常多機會壓制著我們，而他們也認為今天即便輸了，但站在這麼多人的舞台面前，我們非常感激這次機會，現在看到我們自己太習慣的打法，接下來會繼續投入練習，感謝這個舞台帶來的所有感動。

TH則認為，在現在的比賽大家的基本功都很好，但就是誰犯錯被抓到就會輸掉比賽，像上一次對上G2時，我們明顯一直犯錯，所以非常開心我們在上一次的經驗後減少這樣的錯誤。針對在舞台上隊員間感情好像很好，他們也認為隊伍的核心就是想要隊伍的凝聚力很強，遊戲內外都要成為很好的夥伴，不斷學習，所以心態真的頗重要。而在問到明天對戰GEN的心情，Wo0t也展現超強自信直說，「我們會送他們回家」，而paTiTek也吐槽回去說，「不管怎樣，我們明天比賽結束也要回家」，全場笑成一遍。

最終G2在敗部賽中輸給TH，拿下第三名及125,000美金（約台幣405萬），明日（9日）將會先舉行表演賽，再進行上海大師賽總冠軍賽，由GEN對上TH爭取350,000美金（約台幣1,100萬）冠軍獎金，亞軍則為200,000（約台幣680萬）美金。此外，在台灣也有《特戰英豪》上海大師賽相關活動，各縣市的7-11酒BAR複合店門市也舉辦一起同歡，店內除了會轉播比賽，到店還有機會抽到《特戰英豪》上海大師賽的周邊。

關鍵字：特戰英豪上海大師賽THG2

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

騰訊公布陸未成年人暑假「限玩日曆」！僅周五六日能玩1小時遊戲

《航海王》真人版第二季公布新角色　4特務演員曝光網讚還原度高

《寶可夢》插畫比賽疑混AI作品闖前300名　官方急取消資格

小丑女闖異世界！7月新番《異世界自殺突擊隊》今上架連播3集

《獵人》實境解謎遊戲開跑！貪婪之島打躲避球、250坪造景搶先看

《亂馬1／2》宣布製作完全新作動畫！經典睽違32年文藝復興

高人氣《劇場總集篇 孤獨搖滾》7月上映　豪華特典台灣也能入手

百萬Coser女神扮費倫自爆太肥「兩顆掉下」　粉絲暴動：超還原

睡眠遊戲《寶可夢 Sleep》累計下載破2000萬...發放紀念禮物

《咒術迴戰》展將開跑　澀谷滿版草圖廣告超抽象考驗信仰

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

HTC首次參戰台北動漫展

《獵人》實境解謎遊戲開跑

《我的英雄學院》8／5確定完結

《航海王》真人版第二季公布新角色

《異世界自殺突擊隊》一次播3集

《寶可夢》插畫比賽疑混入AI作品

「寶可夢精靈球」3D悠遊卡網路開賣

快訊／《鬼滅之刃》周邊偷跑外洩

Coser女神扮費倫自爆肥到釦子爆

盤點今年暑假高人氣動畫電影

最新新聞

騰訊：陸未成年人暑假僅周五六日能玩1小時遊戲

《航海王》真人版第二季公布新角色

《寶可夢》插畫比賽疑混入AI作品

《異世界自殺突擊隊》一次播3集

《獵人》實境解謎遊戲開跑

《亂馬1／2》製作新作動畫

《劇場總集篇 孤獨搖滾》7月上映

Coser女神扮費倫自爆肥到釦子爆

《寶可夢 Sleep》累計下載破2000萬

《咒術》澀谷草圖廣告超抽象

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366