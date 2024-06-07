特戰上海大師賽／GEN先搶下決賽門票！G2：開場被連拿7分狀態很糟

記者蘇晟彥／上海報導

Riot旗下射擊遊戲《特戰英豪》上海大師賽敗部賽程如火如荼展開， 7日舉辦勝部、敗部組準決賽，分別由 GEN vs. G2、100T vs TH，勝部組勝者將在 9日坐在王座旁側等待挑戰者的到來。在勝者組部分，GEN不負不敗王者的名號，儘管與G2呈現極具膠著的戰況，最後仍由GEN以 2：0拿下決賽門票，將在9日與敗部組冠軍進行最後殊死戰。

▼勝部組由GEN率先搶下門票，將在6月9日對上敗部組爭取上海大師賽榮耀。（圖／翻攝自VALORANT Esports Taiwan )

在第一局由G2選下自已勝率高達 72%的蓮華古城，率先以進攻方開局，但在這次賽事手感極為火燙的GEN完全不給機會，從手槍局開始就幾乎都是以1換2的節奏將比分壓制，甚至在第五小分時，G2前期佔盡優勢，GEN還是絕境逆轉，讓G2在0：５時緊急喊出暫停，但GEN完全沒有要讓，透過奧丁開掃槍線壓的極死、遙遙領先，直到第七分時才讓G2破蛋，但G2在破蛋後勢如破竹，連續追回5分，在7：5時攻守互換。

攻守互換後，G2 直接將分數扳回7：7，但GEN在一連串亂流後穩住，慢慢將節奏拉回，透過槍線優勢慢慢將G2壓垮，在第一局以13：8拿下勝利。

▼第一輪雙方讓七追七，在攻守互換後GEN穩住節奏拿下第一分勝利。







在第二張圖由GEN選擇義境空島，雙方也與上一場戰況膠著，但GEN一直維持微幅領先，在最後更以超常發揮以13:10拿下第二局勝利。



對此，G2 賽後接受媒體採訪時表示，在上半局被連續拿下7分狀況非常糟糕，儘管後面將比分追上，對於隊伍能快速調整節奏非常開心，但整體來說就是有點掉進他們的節奏中，在第一場節奏都被緊緊掌握；而他們的打法非常飢饉，甚至是整個賽區最好的，常做出一些不可預期的錯誤，當我們不仔細的話就會受到懲罰，但我相信之後可以避免這些失誤的；最後，針對接下來進入敗組的壓力，他們認為已經走到至少第三名，一點也不擔心接下來，會用比賽去克服壓力。

而GEN拿下決賽門票後，在接受賽後媒體採訪時，媒體問到在這次上海大師賽跟馬德里大師賽都走到最後一戰，兩個賽事的準備方針有什麼不同，團隊表示當初到馬德里的時候身體狀況沒有調整到最佳狀態，目前因為有了更多經驗，因此多了很多空間去好好放鬆，雖然現在還是會緊張，但我想我們已經準備好了；

G2將在明天（ 6 月 8 日）對上稍後敗部組的勝利者，爭取問鼎冠軍的最後一張門票。

▼G2兩場都以小差距落敗給GEN，將在明日爭取敗部冠軍資格，勝利的話將會在總決賽再度與GEN交手。（圖／RIOT提供）



▼賽事直播。