Apple設計者大獎公佈！《P的謊言》擊敗《死亡擱淺》奪視覺藝術獎

記者蘇晟彥／綜合報導

Apple 7日揭曉 年度Apple設計大獎獲選者，包含7大類別、14款 app 及遊戲，Apple 全球開發者關係副總裁 Susan Prescott 強調，「看到開發者運用我們的技術來打造卓越的 app 和遊戲，提升使用者的生活，著實令人鼓舞。」而獲獎者將在11日登場的 WWDC接受表揚。



趣味體驗類

此類別的獲獎者運用 Apple 的科技，提供了難忘、高互動性並令人心滿意足的體驗。

App：《Bears Gratitude》

開發者：Isuru Wanasinghe (澳洲)

《Bears Gratitude》提供一種鼓勵並擁抱誠實自省的簡易方式。這款日誌 app 提供一種友善的方式，幫助使用者養成實踐日常感恩的習慣。app 中精心設計的角色有助於營造一種溫暖、日常的感覺，支持使用者一天一天地建立幸福感。

遊戲：《New York Times Games》

開發者：The New York Times Company (美國)

提供多種引人入勝遊戲的《New York Times Games》重新設計了頁面操作方式，並擴增其遊戲目錄。《Connections》等新遊戲經過校正，將重複遊玩的價值提升至最高，優雅的設計和簡易的操作方式，帶來鼓勵大家參與其中、享受樂趣的體驗。

此獎項的決選名單包括 Silly Little Apps, LLC 的《Dudel Draw》、Sunblink Entertainment LLC 的《Hello Kitty Island Adventure》、Things, Inc. 的《Rooms》，以及 Triband ApS 的《WHAT THE CAR?》。

多元包容類

此類別的獲獎者藉由支持來自多元背景、能力水準和語言的族群，為所有人提供絕佳的體驗。

App：《oko》

開發者：AYES (比利時)

《oko》透過觸覺和音訊回饋來提醒行人號誌燈的狀態，對視障人士而言是一款能立即發揮影響力的 app。它針對關鍵的人身安全情境提出強而有力的解決方案，運用「旁白」和「動態字級」等 Apple 技術。

遊戲：《Crayola 冒險》

開發者：Red Games Co. (美國)

《Crayola 冒險》是一款豐富多彩的冒險遊戲，為所有玩家提供廣泛的創造選項，生動地呈現角色選擇，提供多種膚色、能力、體型、代名詞，以及完整的遊戲敘事。所有年齡層的人都可以享受這個令人愉悅的遊戲體驗，遊戲中提供各種活動，包括製作裝飾、解決謎題、閱讀故事書等。

此獎項的決選名單包括 Elsevier 的《Complete Anatomy 2024》、Kovalov 的《quadline》、tiimo ApS 的《Tiimo》，以及 Humble Bundle 的《Unpacking》。

創新思維類

以創新方式運用 Apple 科技，此類別的獲獎者提供最先進的體驗，在各自的創作類別中脫穎而出。

App：《Procreate Dreams》

開發者：Procreate (澳洲)

《Procreate Dreams》是一款令人驚豔的設計工具，讓各種創意人員能夠使用原版《Procreate》中多樣且熟悉的畫筆、手勢和 PencilKit 支援的行為資料庫來創作 2D 動畫。這些控制功能使用起來非常輕鬆直覺，支援多點觸控互動和 Apple Pencil。這款 app 提供強大的動畫效果、音訊和影片，讓使用者的創作和藝術作品栩栩如生。

遊戲：《Lost in Play》

開發者：Happy Juice Games (以色列)

《Lost in Play》充滿可愛的角色和有趣的小遊戲，透過精心設計的謎題，以童年的想像力為玩家帶來一場迷人的冒險。這款點擊式遊戲的特色是手繪圖像、簡單易學的互動方式，以及引人入勝的遊戲玩法，全程激發孩子般的探索感。

此獎項的決選名單包括 Activision Publishing, Inc. 的《決勝時刻：現代戰域 Mobile》、Copilot Money, Inc. 的《Copilot Money》、Mateus Abras 的《SmartGym》，以及 Palm Court LLC. 的《Wavelength》。

互動交流類

此類別的獲獎者提供為平台量身打造的直覺介面和輕鬆的控制方式。

App：《Crouton》

開發者：Devin Davies (紐西蘭)

《Crouton》為使用者提供一個乾淨的介面，用於存放食譜、建立採買清單，以及在廚房中顯示逐步教學。藉由一系列輕鬆的互動方式，《Crouton》讓使用者將注意力集中在流理臺，而不是螢幕上。

遊戲：《Rytmos》

開發者：Floppy Club (丹麥)

《Rytmos》挑戰玩家使用簡易的拖曳手勢建立路徑來解決謎題，每完成一個關卡，就會為發展中的歌曲增添新元素。構思巧妙的入門教學讓使用者立刻瞭解遊戲玩法，而且手勢簡單有趣，即使遊戲開始變得更複雜也無妨。

此獎項的決選名單包括 The Browser Company of New York Inc 的《Arc Search》、Seabaa, Inc. 的《finity.》、Playdigious 的《Little Nightmares》，以及 Savage Interactive Pty Ltd. 的《Procreate Dreams》。

社會影響類

此類別的獲獎者以有意義的方式改善生活，凸顯重要議題。

App：《Gentler Streak 健身 | 健康 | 追蹤器》

開發者：Gentler Stories (斯洛維尼亞)

《Gentler Streak》目標是改善每個人的生活型態，無論他們是誰、身在何處。這款 app 的主要特色是樂觀、鼓勵、且考量身心健康的提醒內容。其健康資料經過巧妙整理、順暢整合，幫助使用者周全地追蹤運動、休息和健康。在「每月摘要」檢視畫面中，app 向使用者顯示他們與歷來記錄相較之下的表現，並強調專注於個人進步，不與其他人比較。

遊戲：《The Wreck》

開發者：The Pixel Hunt (法國)

在視覺小說《The Wreck》中，玩家跟隨作家朱諾的故事。朱諾突然被叫到醫院，必須做出會永遠影響到家人、改變人生的決定。遊戲以深刻而親密的方式流暢地撰寫故事，反映出壓力大的情境，並透過細緻而有力的遊戲體驗，邀請玩家思考自己會如何選擇。

此獎項的決選名單包括 ahead Solutions GmbH 的《Ahead: Emotions Coach》、MagicFuel Games 的 《Cityscapes: Sim Builder》、The How We Feel Project, Inc. 的 《How We Feel》，以及 Mucks Games 的《The Bear》。

視覺藝術類

此類別的獲獎者打造令人驚豔的畫面、繪製精美的介面和高品質的動畫，造就獨特且具連貫性的主題。

App：《Rooms》

開發者：Things, Inc. (美國)

《Rooms》為使用者提供一個空白的版面來建構富有想像力的場景、享受溫馨遊戲體驗的平台，以及與數千名其他玩家創作內容互動的社交空間。app 內的房間充滿令人愉悅的細節，app 的互動方式、聲音和視覺效果，在鬼靈精怪和引人入勝之間達成巧妙平衡。

遊戲：《Lies of P》

開發者：NEOWIZ (南韓)

《Lies of P》是一款富有想像力的冒險遊戲，重新創想了一個經典故事，玩家扮演由吉佩托創造的機器人偶，必須穿梭在一座被肆虐的城市，從戰鬥中存活下來，尋找他的創造者。視覺效果呈現的世界充滿美麗的質感、細緻的燈光和絕美的效果，而 Mac 上的 MetalFX 升級和體積霧效果等視覺自訂選項，讓使用者可以根據自己的喜好打造遊戲風格。

此獎項的決選名單包括 505 Games (U.S.), Inc. 的《DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT》、COGNOSPHERE PTE. LTD. 的《崩壞：星穹鐵道》、RhythmicWorks 的《Meditate》，以及 Nicolas Mariniello 的《Sunlitt: Sun Position and Path》。

空間運算類

此類別的獲獎者將傑出工藝帶進非凡空間體驗中。

App：《djay》

開發者：algoriddim GmbH (德國)

《djay》是一種在空間環境中與音樂互動的全新方式。藉著卓越的技術獨創性和一流的沉浸感，《djay》為使用者帶來高解析度音質和無盡的音樂混音創意。此 app 具備高品質的轉盤、酷炫的互動效果面板，以及一系列精心設計的環境，從夜間沙漠場景到充滿跳舞機器人的太空酒廊皆有。

遊戲：《Blackbox》

開發者：Shapes and Stories (United States)

Apple Vision Pro 上的《Blackbox》挑戰使用者去思考空間畫布的每個角落。玩家在這款遊戲當中處處都會遇到引人入勝的謎題和巧妙的彩蛋。遊戲充滿精彩的細節，謎題在玩家周遭輕輕的開展，每個解方都感覺像是在學習新的魔術技法，展現好奇心就會有所收穫。

此獎項的決選名單包括 Loona Inc. 的《Loóna: Cozy Puzzle Games》、NBA MEDIA VENTURES, LLC 的《NBA》、Fifth Star Labs LLC 的《Sky Guide》，以及 Kluge Strategic Inc. 的《Synth Riders》。