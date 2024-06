Apple設計者大獎公佈！《P的謊言》擊敗《死亡擱淺》奪視覺藝術獎

記者蘇晟彥/綜合報導

Apple 7日揭曉 年度Apple設計大獎獲選者,包含7大類別、14款 app 及遊戲,Apple 全球開發者關係副總裁 Susan Prescott 強調,「看到開發者運用我們的技術來打造卓越的 app 和遊戲,提升使用者的生活,著實令人鼓舞。」而獲獎者將在11日登場的 WWDC接受表揚。



趣味體驗類

此類別的獲獎者運用 Apple 的科技,提供了難忘、高互動性並令人心滿意足的體驗。

App:《Bears Gratitude》

開發者:Isuru Wanasinghe (澳洲)

《Bears Gratitude》提供一種鼓勵並擁抱誠實自省的簡易方式。這款日誌 app 提供一種友善的方式,幫助使用者養成實踐日常感恩的習慣。app 中精心設計的角色有助於營造一種溫暖、日常的感覺,支持使用者一天一天地建立幸福感。

遊戲:《New York Times Games》

開發者:The New York Times Company (美國)

提供多種引人入勝遊戲的《New York Times Games》重新設計了頁面操作方式,並擴增其遊戲目錄。《Connections》等新遊戲經過校正,將重複遊玩的價值提升至最高,優雅的設計和簡易的操作方式,帶來鼓勵大家參與其中、享受樂趣的體驗。

此獎項的決選名單包括 Silly Little Apps, LLC 的《Dudel Draw》、Sunblink Entertainment LLC 的《Hello Kitty Island Adventure》、Things, Inc. 的《Rooms》,以及 Triband ApS 的《WHAT THE CAR?》。

多元包容類

此類別的獲獎者藉由支持來自多元背景、能力水準和語言的族群,為所有人提供絕佳的體驗。

App:《oko》

開發者:AYES (比利時)

《oko》透過觸覺和音訊回饋來提醒行人號誌燈的狀態,對視障人士而言是一款能立即發揮影響力的 app。它針對關鍵的人身安全情境提出強而有力的解決方案,運用「旁白」和「動態字級」等 Apple 技術。

遊戲:《Crayola 冒險》

開發者:Red Games Co. (美國)

《Crayola 冒險》是一款豐富多彩的冒險遊戲,為所有玩家提供廣泛的創造選項,生動地呈現角色選擇,提供多種膚色、能力、體型、代名詞,以及完整的遊戲敘事。所有年齡層的人都可以享受這個令人愉悅的遊戲體驗,遊戲中提供各種活動,包括製作裝飾、解決謎題、閱讀故事書等。

此獎項的決選名單包括 Elsevier 的《Complete Anatomy 2024》、Kovalov 的《quadline》、tiimo ApS 的《Tiimo》,以及 Humble Bundle 的《Unpacking》。

創新思維類

以創新方式運用 Apple 科技,此類別的獲獎者提供最先進的體驗,在各自的創作類別中脫穎而出。

App:《Procreate Dreams》

開發者:Procreate (澳洲)

《Procreate Dreams》是一款令人驚豔的設計工具,讓各種創意人員能夠使用原版《Procreate》中多樣且熟悉的畫筆、手勢和 PencilKit 支援的行為資料庫來創作 2D 動畫。這些控制功能使用起來非常輕鬆直覺,支援多點觸控互動和 Apple Pencil。這款 app 提供強大的動畫效果、音訊和影片,讓使用者的創作和藝術作品栩栩如生。

遊戲:《Lost in Play》

開發者:Happy Juice Games (以色列)

《Lost in Play》充滿可愛的角色和有趣的小遊戲,透過精心設計的謎題,以童年的想像力為玩家帶來一場迷人的冒險。這款點擊式遊戲的特色是手繪圖像、簡單易學的互動方式,以及引人入勝的遊戲玩法,全程激發孩子般的探索感。

此獎項的決選名單包括 Activision Publishing, Inc. 的《決勝時刻:現代戰域 Mobile》、Copilot Money, Inc. 的《Copilot Money》、Mateus Abras 的《SmartGym》,以及 Palm Court LLC. 的《Wavelength》。

互動交流類

此類別的獲獎者提供為平台量身打造的直覺介面和輕鬆的控制方式。

App:《Crouton》

開發者:Devin Davies (紐西蘭)

《Crouton》為使用者提供一個乾淨的介面,用於存放食譜、建立採買清單,以及在廚房中顯示逐步教學。藉由一系列輕鬆的互動方式,《Crouton》讓使用者將注意力集中在流理臺,而不是螢幕上。

遊戲:《Rytmos》

開發者:Floppy Club (丹麥)

《Rytmos》挑戰玩家使用簡易的拖曳手勢建立路徑來解決謎題,每完成一個關卡,就會為發展中的歌曲增添新元素。構思巧妙的入門教學讓使用者立刻瞭解遊戲玩法,而且手勢簡單有趣,即使遊戲開始變得更複雜也無妨。

此獎項的決選名單包括 The Browser Company of New York Inc 的《Arc Search》、Seabaa, Inc. 的《finity.》、Playdigious 的《Little Nightmares》,以及 Savage Interactive Pty Ltd. 的《Procreate Dreams》。

社會影響類

此類別的獲獎者以有意義的方式改善生活,凸顯重要議題。

App:《Gentler Streak 健身 | 健康 | 追蹤器》

開發者:Gentler Stories (斯洛維尼亞)

《Gentler Streak》目標是改善每個人的生活型態,無論他們是誰、身在何處。這款 app 的主要特色是樂觀、鼓勵、且考量身心健康的提醒內容。其健康資料經過巧妙整理、順暢整合,幫助使用者周全地追蹤運動、休息和健康。在「每月摘要」檢視畫面中,app 向使用者顯示他們與歷來記錄相較之下的表現,並強調專注於個人進步,不與其他人比較。

遊戲:《The Wreck》

開發者:The Pixel Hunt (法國)

在視覺小說《The Wreck》中,玩家跟隨作家朱諾的故事。朱諾突然被叫到醫院,必須做出會永遠影響到家人、改變人生的決定。遊戲以深刻而親密的方式流暢地撰寫故事,反映出壓力大的情境,並透過細緻而有力的遊戲體驗,邀請玩家思考自己會如何選擇。

此獎項的決選名單包括 ahead Solutions GmbH 的《Ahead: Emotions Coach》、MagicFuel Games 的 《Cityscapes: Sim Builder》、The How We Feel Project, Inc. 的 《How We Feel》,以及 Mucks Games 的《The Bear》。

視覺藝術類

此類別的獲獎者打造令人驚豔的畫面、繪製精美的介面和高品質的動畫,造就獨特且具連貫性的主題。

App:《Rooms》

開發者:Things, Inc. (美國)

《Rooms》為使用者提供一個空白的版面來建構富有想像力的場景、享受溫馨遊戲體驗的平台,以及與數千名其他玩家創作內容互動的社交空間。app 內的房間充滿令人愉悅的細節,app 的互動方式、聲音和視覺效果,在鬼靈精怪和引人入勝之間達成巧妙平衡。

遊戲:《Lies of P》

開發者:NEOWIZ (南韓)

《Lies of P》是一款富有想像力的冒險遊戲,重新創想了一個經典故事,玩家扮演由吉佩托創造的機器人偶,必須穿梭在一座被肆虐的城市,從戰鬥中存活下來,尋找他的創造者。視覺效果呈現的世界充滿美麗的質感、細緻的燈光和絕美的效果,而 Mac 上的 MetalFX 升級和體積霧效果等視覺自訂選項,讓使用者可以根據自己的喜好打造遊戲風格。

此獎項的決選名單包括 505 Games (U.S.), Inc. 的《DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT》、COGNOSPHERE PTE. LTD. 的《崩壞:星穹鐵道》、RhythmicWorks 的《Meditate》,以及 Nicolas Mariniello 的《Sunlitt: Sun Position and Path》。

空間運算類

此類別的獲獎者將傑出工藝帶進非凡空間體驗中。

App:《djay》

開發者:algoriddim GmbH (德國)

《djay》是一種在空間環境中與音樂互動的全新方式。藉著卓越的技術獨創性和一流的沉浸感,《djay》為使用者帶來高解析度音質和無盡的音樂混音創意。此 app 具備高品質的轉盤、酷炫的互動效果面板,以及一系列精心設計的環境,從夜間沙漠場景到充滿跳舞機器人的太空酒廊皆有。

遊戲:《Blackbox》

開發者:Shapes and Stories (United States)

Apple Vision Pro 上的《Blackbox》挑戰使用者去思考空間畫布的每個角落。玩家在這款遊戲當中處處都會遇到引人入勝的謎題和巧妙的彩蛋。遊戲充滿精彩的細節,謎題在玩家周遭輕輕的開展,每個解方都感覺像是在學習新的魔術技法,展現好奇心就會有所收穫。

此獎項的決選名單包括 Loona Inc. 的《Loóna: Cozy Puzzle Games》、NBA MEDIA VENTURES, LLC 的《NBA》、Fifth Star Labs LLC 的《Sky Guide》,以及 Kluge Strategic Inc. 的《Synth Riders》。