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「原神、天命2」受影響...美遊戲演員罷工近一年有望重啟談判

記者楊智仁／綜合報導

美國演員工會暨美國電視與廣播藝人聯合會（SAG-AFTRA）與多家遊戲開發與發行公司歷經數月談判後，雙方似乎已就《互動媒體合約》（Interactive Media Contract）達成初步協議。

▼美罷工終於要重啟談判。（圖／SAG-AFTRA）▲▼美罷工終於要重啟談判。（圖／SAG-AFTRA）

該工會於官網發布新聞稿宣布，「SAG-AFTRA 與各遊戲公司已就互動媒體合約的條款達成初步協議，該協議仍需經全國理事會審查並由全體會員投票通過後方可生效。，關細節將在送交會員表決的資料中公開。」儘管這是令人振奮的進展，SAG-AFTRA 仍強調，自 2024 年 7 月 26 日啟動的罷工行動將繼續進行，直到該合約通過審查與會員表決為止。

此次談判的主要爭議點之一是 AI 在遊戲製作中的應用，尤其是對配音演員權益的影響，許多知名遊戲都受到此次罷工波及，包括《天命2》、《英雄聯盟》和《原神》等。SAG-AFTRA 全國執行董事暨首席談判代表 Duncan Crabtree-Ireland 表示，「SAG-AFTRA 對所有遊戲配音員的犧牲與堅持深表感激，這場漫長的罷工行動最終換來一份協議，為演員們在 AI 時代爭取到必要的防護機制，並獲得多項重要成果。」

本次談判涉及的遊戲公司包括：Activision（動視）、Blindlight、Disney Character Voices（迪士尼角色配音公司）、Electronic Arts（藝電）、Epic Games、Formosa Interactive、Insomniac Games、Take 2（2K 母公司）以及華納兄弟遊戲公司（WB Games）等。

關鍵字：遊戲

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