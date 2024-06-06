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《排球少年》新手遊全平台上線　養成夢幻隊七大活動享受熱血

記者楊智仁／綜合報導

劇場版《排球少年!! 垃圾場的決戰》可說是今年討論度最高的動畫電影之一，伴隨著熱潮，延伸手機遊戲《排球少年！！FLY HIGH》如今確認在全平台正式上線，同時推出一系列上線慶祝活動，包括抽卡券、球員角色、鑽石等都可免費獲得。

▼《排球少年！！FLY HIGH》。（圖／翻攝自排球少年！！FLY HIGH）▲▼排球少年。（圖／翻攝自排球少年！！FLY HIGH）

《排球少年！！FLY HIGH》是一款以收集與養成要素為主玩法的團隊式育成排球遊戲，真實還原原作動畫中的知名場景和經典角色台詞。官方今日也同步釋出上線 PV，展示了遊戲中即將出現的各個隊伍、經典角色的技能、實機對戰畫面。玩家可以在遊戲中透過收集培養喜愛的球員，打造屬於自己的夢之隊。

為了慶賀《排球少年！！FLY HIGH》上線，官方準備豐富開服活動，開服主題活動「最強誘餌」，透過完成一系列活動任務獲取「最強誘餌徽章」，即可招募 SSR 球員「日向翔陽」；玩家只要每天持續登入七日，即可獲取 SSR 球員「澤村大地」；玩家進行迎新招募時，十次招募中必定會從四位 SSR 球員「田中龍之介、岩泉一、灰羽立耶夫、青根高伸」獲得其中 1 位，同時迎新招募最多有 5 次重置結果機會。

▲▼排球少年。（圖／翻攝自排球少年！！FLY HIGH）

玩家參與指定卡池招募即可獲得轉盤次數，抽取橙色應援碎片、球員碎片等豐厚素材；SSR 球員「影山飛雄 ( 練習 )、月島螢」同步開放招募，80 抽必得 SSR 球員，160 抽必得 UP 球員；同時「日向翔陽、影山飛雄、月島螢」限時遊戲背景同步開放；新手禮包加入更多好料，包括「菅原孝支」SR 球員、頭像框、頭像、高級招募券 * 5 等資源。

▲▼排球少年。（圖／翻攝自排球少年！！FLY HIGH）

排球雖然是永遠向上看的運動，但緊繃中總要放鬆一下，《排球少年！！FLY HIGH》不僅有激烈精彩的比賽，還有休閒玩法可以讓玩家充分享受輕度養成的樂趣。玩家可以在集訓基地將喜愛的角色放置其中，並按照自己的喜好裝飾基地，也可以陪伴球員進行慢跑，還會有很多趣味事件、參與每日測驗，考驗誰才是《排球少年》鐵粉。

▲▼排球少年。（圖／翻攝自排球少年！！FLY HIGH）

關鍵字：排球少年

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