美國狂粉Cos《遊戲王》海馬！配備齊全大秀70張「青眼白龍」

記者楊智仁/綜合報導

《遊戲王》是許多七、八年級生共同經典回憶,作品中除了各種經典卡牌,每個決鬥者們也都各具魅力。其中作為主角武藤遊戲的宿敵,魄力滿滿的「海馬瀬人」絕對也令粉絲們印象深刻。日前一位美國粉絲於活動中 Cosplay 成海馬在社群上掀起討論,除了超齊全的服裝外,更令人驚豔的是他手上超過 70 張的「青眼白龍」卡牌。

▼美國狂粉Cos《遊戲王》海馬。(圖/翻攝自@KaibaBoyUWU推特)

身為海馬娛樂集團社長、被稱為日本最強玩家、同時為主角武藤遊戲宿敵 ( 前世是輔佐法老王的神官 ),提到《遊戲王》海馬絕對是大家經常想到的角色,而海馬招牌怪獸卡正是充滿霸氣的「青眼白龍」。從以前開始就是海馬狂粉的美國 Coser「KaibaBoyUWU」,近期於亞特蘭大舉辦的 MomoCon 會場全副武裝化身為海馬社長帥氣登場。

YOU EVER SEEN BLUE EYES ON BLUE EYES ON BLUE EYES ON BLUE EYES ON BLUE EYES ON BLUE EYES ON BLUE EYES ON BLUE EYES ON BLUE EYES ON BLUE EYES ON BLUE EYES ON BLUE EYES ON BLUE EYES, NIGGA?! pic.twitter.com/OJX56gA2iJ

潔白帥氣披風、充滿魄力的決鬥盤、再加上豪氣十足 KC 水鑽項鍊讓 KaibaBoyUWU 瞬間吸引大家目光,不過更驚人的還在後頭,只見手上盒子一打開,秀出就是一排排「青眼白龍」卡牌收藏。KaibaBoyUWU 現身會場的影片目前已經超過 630 萬觀看,只能說這身豪氣裝扮還真不是普通人能夠辦到的,他也透過這樣的方式展現自己對海馬的熱愛。

???????????? Special thanks to 14 by Travis Dope and https://t.co/PB3j1qsUDe for the beautiful photography the other night at #thelagatl Please go check out his work and show him some love and support. Again, thanks bro???????? https://t.co/B7OTC8FH6E https://t.co/5QqBMkPLc3 pic.twitter.com/C1rwHIBmYX