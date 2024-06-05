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美國狂粉Cos《遊戲王》海馬！配備齊全大秀70張「青眼白龍」

記者楊智仁／綜合報導

《遊戲王》是許多七、八年級生共同經典回憶，作品中除了各種經典卡牌，每個決鬥者們也都各具魅力。其中作為主角武藤遊戲的宿敵，魄力滿滿的「海馬瀬人」絕對也令粉絲們印象深刻。日前一位美國粉絲於活動中 Cosplay 成海馬在社群上掀起討論，除了超齊全的服裝外，更令人驚豔的是他手上超過 70 張的「青眼白龍」卡牌。

▼美國狂粉Cos《遊戲王》海馬。（圖／翻攝自@KaibaBoyUWU推特）▲▼海馬。（圖／翻攝自推特）

身為海馬娛樂集團社長、被稱為日本最強玩家、同時為主角武藤遊戲宿敵 ( 前世是輔佐法老王的神官 )，提到《遊戲王》海馬絕對是大家經常想到的角色，而海馬招牌怪獸卡正是充滿霸氣的「青眼白龍」。從以前開始就是海馬狂粉的美國 Coser「KaibaBoyUWU」，近期於亞特蘭大舉辦的 MomoCon 會場全副武裝化身為海馬社長帥氣登場。

潔白帥氣披風、充滿魄力的決鬥盤、再加上豪氣十足 KC 水鑽項鍊讓 KaibaBoyUWU 瞬間吸引大家目光，不過更驚人的還在後頭，只見手上盒子一打開，秀出就是一排排「青眼白龍」卡牌收藏。KaibaBoyUWU 現身會場的影片目前已經超過 630 萬觀看，只能說這身豪氣裝扮還真不是普通人能夠辦到的，他也透過這樣的方式展現自己對海馬的熱愛。

關鍵字：遊戲王海馬

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