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《藍色監獄》劇場版7月在台上映　全新視角見證足球天才覺醒

記者楊智仁／綜合報導

最瘋狂、熱血的足球漫畫作品《藍色監獄》原作銷售突破3000萬冊，2022年推出動畫第一季大受歡迎。以同系列另一超人氣角色「凪誠士郎」為主角全新外傳電影《劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪》，日本上映首周就衝上票房第二名，僅次於《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》，也是截至目前為止今年日本票房前10名電影。關於劇場版中文前導預告與電影海報現已經釋出，鎖定7月在台上映，讓觀眾從另一個角度了解燃燒生命也要追求勝利的《藍色監獄》。

▼《劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪》7月在台上映。（圖／Medialink提供） ▲▼藍色監獄。（圖／Medialink提供）

「不成為世界第一的自私鬼，就沒辦法成為世界第一的攻擊手！」

秉持絕對自私信念，300名日本高中足球前鋒被徵召至「藍色監獄」，為了成就世界第一前鋒的夢想，每個人都賭上自已的足球生命，若無法在最短時間內瘋狂磨練與提升自己，就將被永遠淘汰。這部彷彿挑戰死亡遊戲的足球運動作品以其特殊的敘事方式與不同以往任何運動作品的價值觀，獲得來自全世界各年齡層觀眾的正面評價；在推出手機遊戲和舞台劇之後，《藍色監獄》再以全新支線故事搶攻大銀幕：《劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪》講述一個足球天才遇見伯樂的故事…。

▲▼藍色監獄。（圖／Medialink提供）

白寶高校一名普通高中生「凪誠士郎」，總是將「好麻煩」三個字掛在嘴邊，平常對什麼都提不起興致；直到夢想奪得足球世界盃冠軍的同學「御影玲王」無意間發現他的才能，力邀他一起踢足球，凪才逐漸在運動場上展現出自己都不知道的足球天賦。某日，玲王與凪收到「藍色監獄 (BLUE LOCK)」計畫的邀請函，那裡齊聚著300位野心勃勃的高中足球前鋒，玲王與凪一同前往這座充滿競爭的「監獄」，與多位強敵激烈對戰過程，天才凪誠士郎終將迎來「覺醒」時刻。

▲▼藍色監獄。（圖／Medialink提供）

原著作者金城宗幸表示，《藍色監獄》中有許多個性鮮明的角色，每一個球員都有自己的故事，但我特別中意凪與引領他認識足球的玲王這兩人，即使沒看過《藍色監獄》的觀眾也可以輕鬆享受《劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪》這部電影，它大膽地提供一個完全不同的角度看「藍色監獄」這個地獄般的培訓計畫，即使是與電視版同一場比賽、同一個射門動作，也會從凪與玲王的角度出發，體驗全然不同的感受、心境與視角；他們就像是命中注定相遇的兩人，一同朝著夢想前進，但在「藍色監獄」絕對自私的規則與要求下，本應該是最佳拍檔的凪與玲王，將做出什麼樣的決定？《劇場版 藍色監獄 – EPISODE 凪》將於今年7月12日上映。

關鍵字：藍色監獄

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