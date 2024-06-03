Riot裁決統神因發表不當言論禁賽三場　必須完成教育訓練

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》PCS 聯賽即將於 6 月 8 日回歸，其中統神所率領的地獄豬 ( HPS ) 成為觀眾們矚目焦點。不過由於先前事件，稍早官方表示統神 ( Godtone ) 在社交媒體上發表與未成年人相關的不當言論，違反《Riot Games電競全球行為準則》，因此 Godtone 被禁止參加任何 Riot 認可比賽，持續至 2024 年 6 月 24 日或 PCS 夏季賽 HPS 隊伍前三場比賽（以先達成者為準）。

【官方公告】

2024年4月8日，Riot Games得知Godtone可能違反《全球行為準則》第3.9條，該條款涉及粗俗和挑釁行為。具體來說，Godtone在社交媒體上發表了與未成年人相關的不當言論，該事件發生當時Godtone並未註冊參加任何Riot Games電子競技比賽的隊伍，因此並未採取立即行動。5月10日，Godtone註冊成為Hell Pigs隊伍參加2024年PCS夏季賽的選手，因此5月15日，Riot Games啟動了對潛在違反全球行為準則的紀律處分程序，並給予他提交陳述的機會。

Riot Games收到並考核了Godtone的澄清聲明及其相關背景，Riot Games依然認定相關評論極不專業、不適當、粗俗且可能對未成年人有害。儘管相關背景顯示他並非刻意造成傷害，且缺乏對其言論潛在影響的認知；然而這無法免除不當言論的責任，因此我們決定重新評估對其紀律處分的嚴重程度。

鑑於調查結果，Godtone被禁止參加任何Riot認可的比賽，禁令將持續至2024年6月24日或2024年PCS夏季賽Hell Pigs隊伍的前三場比賽（以先達成者為準）。此外，Godtone必須完成一項教育訓練，該訓練包含公共傳播和/或使用社群媒體的敏感性問題，Godtone需在60天內提供已完成訓練的證明，該訓練必須由與Godtone或Hell Pigs無關的獨立知名第三方機構提供，為確保Godtone所選的訓練機構和訓練計劃符合上述要求，Godtone必須事先獲得聯盟的書面批准。若未能在指定期限內遵守上述訓練要求，Godtone可能會面臨進一步的紀律處分。