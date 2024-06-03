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知名影評轟Faker傳奇造型「吃相難看」　鐵粉傻眼：內容超多錯誤

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》即將在 13 日推出Faker傳奇殿堂造型，眾所期盼下確定由10年之約的阿璃當選，但在售價出爐時立刻遭到議論，紛紛認為最貴的「千古不滅簽名板」要價9,200元根本不是粉絲可以負擔的價格。對此，知名影評超粒方2日就製作影片砲轟「吃相不要太難看」，卻也意外引起粉絲不滿直喊，「全都是主觀想法跟錯誤資料，要蹭也認真一點好嗎？」

▼Faker獲選首屆《英雄聯盟》傳奇殿堂，但紀念造型價格出爐引起討論。（資料照／記者蘇晟彥攝）

▲▼ T1,LOL,Faker 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Faker紀念造型售價日前出爐後受到議論，不少《英雄聯盟》實況主、戰隊選手跳出來直喊售價太貴，像是熊班長NL就直言「Faker本人都不用造型，你一個造型還要賣到近1萬元？」等等，甚至在近年剛崛起的巴西賽區，這個售價跟當地一個月的平均薪水等值，都讓各地砲轟紛紛要求Riot調整。

對此，知名影評超粒方也跨足電競圈，針對此舉以「吃相不要太難看 ! Faker 傳奇殿堂造型，根本是世紀大割韭菜 | 英雄聯盟 | 超粒方」為標題進行砲轟，認為Faker的種種功績卻在這一波因為Riot的操作被汙染，並用黑帝斯2來比喻，認為許多大公司都不斷用內購、充滿bug的內容等等，導致現在的遊戲產業每況愈下，最後直言「這些只是要剝削我們對Faker的愛」。

影片一出立刻登上遊戲類發燒類型影片，有不少人都認同超粒方的說法，但也有部分玩家跳出來直喊，「整篇內容都在亂寫，到底有沒有查資料？」首先一直要故意用5位數價格宣傳、封面還放上500美金誤導，但實際上真正售價並未出爐，而且內建的優惠最貴也是在9000出頭；其次，Faker是在 2013年才加入職業戰隊SKT T1，跟影片說的剛加入三年就拿回冠軍有出入，以及分潤的比例也不是影片中的25%等等，都紛紛認為影片僅是要蹭流量才進行拍攝。

關鍵字：遊戲傳奇殿堂Faker售價網紅

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