阿璃等十年等到Faker！傳奇造型售價公佈　鐵粉狂喊：上架立刻刷

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》在2024年推出「傳奇殿堂」概念，推選出遊戲內名人並設置專屬造型進行販售，首當其衝當然以T1、同時也是深受全球玩家喜愛的Faker入選，29日凌晨官方曝光全部造型及其售價，最貴的「簽名版－千古不滅傳奇收藏」將以59,260聯盟幣進行販售，折合成台幣約為9,200元，價格曝光後也吸引玩家議論，「這個售價真的不考慮調整一下嗎？」

▼最貴版本的「簽名版－千古不滅傳奇收藏」將以台幣9,200價格進行販售。（圖／翻攝自Riot官網）



官方在 29日凌晨公佈「傳奇殿堂」相關造型內容，將推出1950聯盟幣（折合台幣約310元）的通行證，打滿100等將可以獲得「崛起傳奇 勒布朗」、14種超Faker的頭像與表情等內容；第二個則是 5430聯盟幣（折合台幣約1,000元）的「崛起 傳奇收藏」組合包，內容包含「崛起傳奇 阿璃」造型、參與擊殺次數嘲諷及傳奇殿堂通行證，所以若是只想要兩款紀念造型的玩家，僅需要購買5,430的組合包，就可以靠著在活動限定時間內遊玩，獲得兩款崛起傳奇造型。

但接下來兩款「千古不滅」造型才是本次傳奇殿堂的重點，第一款沒有簽名版本的組合包售價32,430聯盟幣（約台幣5,150元），將有超蝦趴的限定建築物終結動畫特效、限定英雄終結動畫特效及獨特變身造型：3種魔王型態搭配專屬語音等等，而售價是 59,260聯盟幣（台幣約為9,200元）的「簽名版 千古不滅傳奇收藏」則再升級成Faker的招牌動作(Ctrl+5)、Faker的建築物終結動畫及簽名版美術圖(阿璃與勒布朗)等等。甚至通行證直接升級到100等，直接享受最尊榮的待遇。

對此，儘管售價出來後受到非常多玩家討論，認為要花近1萬元購買一個造型有點誇張，但實際看到特效、內容後，覺得造型非常精細、而且拿出來玩尊榮感絕對跟別人不同一個檔次，是否要購買就見仁見智。值得一提的是，2024的入選者及一些《英雄聯盟》電競戰隊將會獲得「傳奇殿堂」活動總收益的30%、活動時間從6月13日凌晨2點開始，到7月9日下午3點（台灣時間）結束，錯過都不會再復刻，也不能藉由重鑄後獲得，最後官方也強調，會提供大家一個直接購買的價格，詳細就等13日官方宣布。