歷史神話性轉養成手遊《七星傳 Re:RISE》6月上線　頂級聲優參與獻聲

記者楊智仁／綜合報導

歷史神話性轉養成手遊《七星傳 Re:RISE》宣佈將於 6 月 26 日正式上線，遊戲目前預約人數已經超過 5 萬，達到指定預約人數全服可獲取 SSR 超越者-彼得一世以及專屬 SSR 戰魂，參加預約活動還可獲取專屬禮包兌換碼。

▼《七星傳 Re:RISE》 6 月 26 日上線 。（圖／七星傳 Re:RISE）

二次元動漫編劇打造宏大幻想世界

故事發生在七星界：是存在與另一個位面，與地球表裡一體的世界。遠古時期，神明們將邪惡存在封印於七星界以保護現實世界的和平。地球的神明將七星界託付給轉生英雄的「超越者」管理，並永戰未知之敵保護宇宙。七星界的和平依賴著履行守護職責的超越者。然而，以私欲行事的「破界者」引發破界之戰，割裂七星界為七個星界。面對前所未有的危機，被選為真皇的玩家，將領導超越者譜寫新傳說。

繪聲繪色：二次元極致體驗

每個角色都由二次元業界著名繪師繪製，無論是立繪還是動態造型都讓人血脈僨張。同時，遊戲的角色造型、性格、背景、技能，都充分考慮 IP 化設計，展現二次元魂。遊戲角色也全部由日本一線聲優配音，包含「花澤香菜、釘宮理惠、水瀨祈」等頂級聲優都為遊戲內角色獻聲。

考驗玩家策略的回合制玩法

《七星傳 Re:RISE》是一款融合了策略與角色扮演元素的二次元手戲。玩家將召喚並培養來自不同領域的英雄，利用其獨特的能力和技能組合進行戰鬥。遊戲突出了隊伍配置的重要性，玩家需根據戰鬥情景靈活調整陣容以應對各種挑戰。除了豐富的 PVE 劇情任務外，還有 PVP 競技場供玩家展示實力、爭奪排名。