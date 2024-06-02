【柯南 30周年紀念展】台灣登場　歷年犯人集結、怪盜基德也現身

記者楊智仁／綜合報導

《名偵探柯南》連載 30 周年，為迎接這特別的時刻，官方特別舉辦【名偵探柯南 連載 30 周年紀念展】，陸續於東京、福岡、札幌、仙台、大阪……各地巡迴展出，這個暑假終於確定來台，為了本次展覽，青山剛昌老師特別繪製全新一系列周年手稿設計，場內還有日本空運來台限量周邊，及台灣設計紀念展限定商品，讓柯南迷們好好享受。

▼【名偵探柯南 連載 30 周年紀念展】。（圖／曼迪提供）

《名偵探柯南》以推理為故事主軸，外表看似小孩智慧卻過於常人的柯南，以其魅力風靡全球 30 年，【名偵探柯南 連載 30 周年紀念展】集合歷年的精華內容，包括連載 30 周年歷史回顧，首次公開作者青山剛昌老師超珍貴手稿，更重現老師工作室場景。展內更依據不同主題規劃六大展區，以各種暗號及死前訊息為特輯的「CONAN‵s Mystery」，每個案件背後的關鍵人物「CONAN‵s HANNIN」，不僅條列歷年犯人集合牆，更重現各種犯罪工具。神出鬼沒的怪盜基德將在「CONAN‵s Magic」恭候大家光臨，不僅可看到基德的英姿，也可看到怪盜出現精采瞬間。

【名偵探柯南 連載 30 周年紀念展】預售票將於 6 月 7 日開賣，這次雙人票搶先發售 3 款專屬配對設計，入場後票根還可當收藏卡，留下專屬紀念。另還有一款隱藏版雙人票券於活動現場販售，想知道誰還沒出場，粉絲們記得留意曼迪傳播活動訊息，本次展覽預售票特典特別規畫「柯南 30 周年紀念票卡夾」，不僅設計精美且實用好收納。



