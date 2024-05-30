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《轉生史萊姆》首款家機遊戲開放預購　建設坦派斯特聯邦國

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂將於 2024 年 8 月 8 日發售的 PlayStation®5／PlayStation®4／Nintendo Switch™／Xbox Series X|S／Xbox One／STEAM® 版《關於我轉生變成史萊姆這檔事 坦派斯特開拓譚》，現已開放進行數位預購。同步公開本作版本情報及開場動畫宣傳影片。( Nintendo Switch™版數位版遊戲預購將於日後展開 )

▼《關於我轉生變成史萊姆這檔事 坦派斯特開拓譚》。（圖／萬代提供） ▲▼史萊姆。（圖／萬代提供）

本作為動作 RPG 誕生自投稿網站「成為小說家吧」，並受到眾人矚目、目前動畫第三季正在熱播中的《關於我轉生變成史萊姆這檔事》首款家用主機遊戲，玩家在重溫原作劇情同時，與夥伴合作使坦派斯特聯邦國發展茁壯。除了可以回顧從與鬼人族相遇開始，到法爾姆斯王國戰鬥為止動畫劇情，原作者監修全新原創劇情及原創角色更將於本作登場，迎向嶄新強敵的故事即將展開。

▲▼史萊姆。（圖／萬代提供）▲▼史萊姆。（圖／萬代提供）

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 坦派斯特開拓譚》讓玩家盡情使用附有動畫且華麗無比奧義或必殺技，體驗輕鬆完成連擊的橫向卷軸戰鬥，只要加深與夥伴的羈絆，並讓利姆路學習夥伴必殺技並施展「羈絆招式」，就可以打造專屬自己的戰鬥風格。此外，本作另一個特色為透過戰鬥即可獲得發展國家的建國元素「魔都共振強化」，隨著坦派斯特聯邦國中設施增加且變得更加富裕，各個角色能力值也會同步強化，是本作獨有成長系統。以爽快動作戰勝強敵，與夥伴一同發展據點，體驗獨一無二的「坦派斯特開拓譚」。

▲▼史萊姆。（圖／萬代提供）

本作的開場動畫於日前正式公開，宣傳影片由製作電視動畫《轉生史萊姆》系列的動畫工作室 8bit 製作，配合「TRUE」演唱充滿爽快感的主題曲〈S.O.S〉，除了利姆路、紅丸、哥布達等玩家所熟悉的角色以外，遊戲原創角色也將於影片中登場，玩家們可觀賞影片並期待將於魔國聯邦展開的全新故事。

 

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