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中配總不如原配？經典、新作好評打破迷思　中配為動畫賦予新靈魂

記者楊智仁／綜合報導

隨著現代傳播媒體技術發展，「動漫」一詞自 1990 年代迅速竄起，逐漸成為年輕世代生活中不可缺少的一部分，不論是動畫、遊戲、電影，要創造一部好作品絕對少不了聲優 ( 配音員 ) 賦予角色們靈魂及生命。在動畫大國日本聲優不只是配音，還可以出唱片、發行周邊商品，成為動漫迷心目中的偶像，當然台灣也有眾多於螢光幕後付出的配音員，但相較之下目前台灣配音環境仍面臨許多困境。

▼台灣眾多老師們為了配音環境而努力。（圖／翻攝自木棉花）▲▼專訪照片。（圖／記者楊智仁攝、翻攝自木棉花、連思宇提供）

在深入探討台灣的配音環境前，首先需要談到觀眾們對於中/台配的認同度，近 10 年日本動畫在台灣高速發展，但難免會聽到「中配很崩」、「中文很尷尬」的評價，我們每天使用的語言放到動畫內竟讓人有不通順的感覺。但再回想更久以前，「烏龍派出所、蠟筆小新、哆啦a夢、我們這一家、真珠美人魚、中華一番…」每部中文配音都受到廣大好評，甚至被認為是超越原音的存在，那麼這段期間，是觀眾們認同度有所改變，又或是現在台灣配音界面臨到「薪水、入行門檻高、一人分飾多角」等課題，後續該專題也會透過配音員訪問與調查進一步深入了解。

「既然有動畫原音，我為何要聽中配」這或許是許多觀眾第一時間的想法，其實中文配音的存在相當重要。孩童時期喜好往往會成為長大之後的興趣，不過兒童閱讀字幕的速度並沒有那麼快，這時候就需要靠著中文配音能快速讓孩子們融入到動畫之中，曾經我們也是那麼喜歡中文配音，但經過外來文化洗禮，又或是接觸到更高品質的日文原音後，漸漸認為「中文」沒有那麼親近，不過近年關於中文配音的評價，似乎又有止跌回升的趨勢。

▲▼專訪照片。（圖／記者楊智仁攝、翻攝自木棉花、連思宇提供）

2020 年《鬼滅之刃 無限列車篇》引發現象級熱潮，台灣上映後 6.2 億成績毫無懸念榮登該年票房冠軍，並且衝上台灣影史票房前 10 名。除了日本聲優精湛演技讓人大飽耳福之外，台灣配音員們也受到高度好評。不僅如此，這兩年台語配音也成為粉絲們另一項討論焦點，霸權《間諜家家酒》道地又不失原意的台詞使觀眾們會心一笑、《派對咖孔明》台語饒舌也成為動漫迷們津津樂道話題，同時把動畫推廣至更多不同的族群，並讓大家見識到台灣配音員高超實力。而在全心全意表演背後，配音員們經歷怎麼樣的辛苦過程，付出多少努力，接下來就讓資深老師們來跟我們分享。

▲▼專訪照片。（圖／記者楊智仁攝、翻攝自木棉花、連思宇提供）

關鍵字：配音環境中文配音台灣配音員觀眾認同度鬼滅之刃

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