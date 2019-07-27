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連辦2場全國電競比賽　弘光科大：扎根電競人才並非炒短線

▲弘光科大副校長易光輝表示，學校長期培養人才不炒短線。（圖／記者鄧木卿攝）

▲易光輝表示，弘光長期培養電競人才，不會為招生炒短線。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

全國電競高手27日、28日接連2天在弘光科技大學毓麟館爭霸， 27日是「2019六都電競爭霸戰台中市決賽」，28日則是與東森電競雲合辦的第一屆「全國高中職弘光盃電競大賽」總決賽，弘光科大副校長易光輝表示，弘光有好環境也肯長期培養電競人才，不會為了招生而炒短線。

▲弘光科大副校長易光輝表示，學校長期培養人才不炒短線。（圖／記者鄧木卿攝）

▲易光輝表示，學校有好的電競環境，願意提供作為比賽。（圖／記者鄧木卿攝）

「2019六都電競爭霸戰台中市決賽」落幕後，緊接著是明天登場的首屆「弘光盃」電競比賽，這比賽由弘光與東森電競雲股份有限公司共同主辦，超競學院為執行單位，希望透過產官學界合作，提供北、中、南高中職對電競有興趣的學生一個競賽及交流的平台，進而往下紮根，共同培育電競產業人才，因為「電競是一個非常複雜的年輕化運動，除了個人技術與操作、戰術思考的邏輯訓練，更包含了團隊合作等社交練習。

▲弘光科大副校長易光輝表示，學校長期培養人才不炒短線。（圖／記者鄧木卿攝）

▲電競比賽現場吸引3百多人觀賽。（圖／記者鄧木卿攝）

易光輝說，學校有這麼好的場地，站在教育的立場，當然是當仁不讓，捨我其誰，提供出來，讓電競的同好一起來享受電競場地，更高興有機會協助整個電競教育以及跨領域人才培育，易強調，學校不會招生而炒短線，而是長期扎根電競人才。

▲電競選手正專注比賽。（圖／弘光科大提供）

▲電競選手專注比賽。（圖／弘光科大提供）

易光輝表示，台灣未來電競產業發展需要更多人才投入，因此，弘光「108學年度」將開設動漫、遊戲、電競等三個產業學程，為國家培育多元、全方位的電競、線上遊戲人才，學生可修讀第一專長、第二專長及跨系學分學程，跨系修讀20學分可列為畢業學分，提供學生多元學習與生涯發展機會。

學校不僅開辦相關產業學程，跨系選送15名學生到日本東京最有名的Vantan Game Academy研習，學習基礎課程，由日本頂尖的業界老師傳授技巧，學生透過提案、執行企劃，最後設計出遊戲、學習行銷，學生說，收穫真的很多。

28日登場的第一屆「全國高中職弘光盃電競大賽」總決賽，主辦單位特別邀請知名實況主咪妃擔任主持人，「消失的第五人」、「三信戰鷹」、「現炸一隻雞」、「陳駿迪喊在」，從45隊高中職隊伍中脫穎而出，爭奪冠軍10萬元獎金。現場同步舉辦「夏日電競feat.TCG趴」，邀請台中知名桌遊品牌「牌牌戰」加入，卡牌、無人機、毛小孩與吃喝玩樂餐車，讓前來觀戰民眾可以在賽前同樂。

關鍵字：弘光易光輝

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