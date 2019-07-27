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免費打牌教學還有獎品拿！牌牌戰TCG趴就在7/28弘光盃

▲百萬網紅咪妃主持嗨爆弘光盃 7/28 總決賽。

記者賴威志／綜合報導

第一屆「弘光盃全國高中職電競大賽」總決賽 7/28（日）將在弘光科技大學毓麟館開戰，邀請知名實況主咪妃擔任特邀主持。除了精彩的英雄聯盟賽事，現場也會同步舉辦「夏日電競feat.TCG趴」，卡牌、無人機、毛小孩與吃喝玩樂餐車一起來，歡樂成就一次解開。

夏日電競feat.TCG趴」邀請到台中知名桌遊品牌「牌牌戰」一同共襄盛舉，帶來各式各樣的TCG教學以及特賣會，遊戲王、寶可夢卡、魔法風雲會，甚至到近期各個Youtube大力推薦的Keyforge、翻轉英雄也都有體驗專區，除了有Youtuber阿晋以及專業選手的教學，還能夠參加新手賽事，冠軍即可獲得官方完整預組一副（隨機）。能學又有獎品拿，想加入TCG的新手絕對不能錯過！

遊戲王的老手新手照過來！這次牌牌戰也舉辦了限定64人參賽的趣味一刀戰，只要能奪下冠軍就能獲得2019日本YCSJ大會限定決鬥者套組外加特典卡+桌布+卡套-星導龍阿米萊爾，看到這麼好的獎品我的決鬥魂開始燃起了，7/28一定要到現場參與啦！

牌牌戰是台中知名桌遊品牌，在台灣桌遊界擁有極高品牌聲量。牌牌戰與不少 YouTuber 都有深度合作，除了本次參與的阿晋，包括瘋狂老爹、阿布雷、雪兔與勇者世界 x凡清的YouTube頻道上，常常看見雙方合作的影音。

遊戲王賽事規則：

日期:7/28 (日)下午1點開放報名，報名滿比賽正式開始
人數上限:64人
報名費:50元
賽制:比照遊戲王大師規則4，2019/7月禁卡表。 BO1賽制 (一場定勝負)
規則：主牌組構成40-60張，額外15張 主牌組的每張卡片都只能使用一張。(例:青眼白龍在主牌組構成就是只能放一張，黑魔導也是只能放一張)

獎品：

冠軍-2019日本YCSJ大會限定決鬥者套組~特典卡+桌布+卡套-星導龍阿米萊爾
亞軍-1010補充包1盒
參加獎-1010卡包*1

寶可夢、魔法風雲會新手教學以及對戰：

人數上限：獎品送完為止
報名費：免費
每滿四人開啟新手對戰、冠軍可以獲得官方完整預組一副。

Keyforge新手教學及挑戰賽：

人數上限：獎品送完為止
報名費：免費
當天將由阿晋來做現場教學，擊敗他即可獲得免費的牌組唷！

反轉英雄：
當天除了有免費教學活動，現場會抽出美國隊長、鋼鐵人、驚奇隊長等稀有ＰＲ。
喜歡ＤＣ和ＭＡＲＶＥＬ的人不要錯過！

關鍵字：TCG寶可夢遊戲王魔法風雲會keyforge弘光科技大學牌牌戰

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