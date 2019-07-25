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《Pokémon Masters》開放登錄　遊戲系統與影片大公開

電競中心／綜合報導

DeNA Co., Ltd.與The Pokémon Company共同合作，預定在智慧型手機上推出的『Pokémon Masters』將於2019年7月24日（三）陸續開放事前登錄。為此準備了6支能夠瞭解本遊戲世界觀及遊戲系統的「Pokémon Masters遊戲介紹」影片，現正公開中。


▲《Pokémon Masters》於App Store、Google Play開放事前登錄！（圖／DeNA提供，遊戲畫面皆為開發中畫面）

預定2019年夏天推出，適用智慧型手機的遊戲新作『Pokémon Masters』，將於2019年7月24日（三）在App Store、Google Play上陸續開放接受事前登錄。於App Store或Google Play進行事前登錄後，當正式推出時將會收到通知。另外，可從各商店的頁面或官方網站、官方Twitter上觀看有關事前登錄的詳細資訊。

▲與「拍檔組合」組成隊伍進行對戰！可透過「拍組搜尋」與各個拍檔組合成為夥伴！（圖／DeNA提供，遊戲畫面皆為開發中畫面）

在作為本作舞台的人工島「帕希歐」，寶可夢與訓練家組成的組合稱為「拍檔組合」。主角將與各式各樣的拍檔組合相遇，並與他們成為同伴，一同參加在帕希歐舉辦的「世界寶可夢大師賽(WPM)」並立志奪得冠軍。另外，能與玩家組成隊伍的拍檔組合，除了可在故事中相遇之外，還能透過名叫「拍組搜尋」的方式和他們成為夥伴。拍組搜尋可在商店使用道具「鑽石」來進行。而鑽石除了能在遊玩過程中獲得外，也能在商店進行購買。

寶可夢大師開放事前登錄。(圖／DeNA提供)

已於2019年7月24日（三）在官方網站公開關於本遊戲詳細內容的6支PV。

1. 關於本遊戲： https://youtu.be/1zaSuy_dlho
2. 各類招式：https://youtu.be/5dl6Bi5z8R4
3. 對戰模式：https://youtu.be/U-1OLeOr77w
4. 拍檔組合： https://youtu.be/otZ-xVYT6UQ
5. 培育拍組①：https://youtu.be/-n-CYCFUxPU
6. 培育拍組②： https://youtu.be/4ak4uqD46vE

PV中介紹了於本遊戲中登場的小剛&大岩蛇等寶可夢和訓練家組成的「拍檔組合」，以及在遊戲舞台人工島「帕希歐」上舉辦的3對3隊伍對戰大會「世界寶可夢大師賽（WPM）」相關情報，另外還有劇情模式的概要及對戰系統的詳細介紹。

關鍵字：寶可夢寶可夢大師DeNA

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