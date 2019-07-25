《軒轅劍蒼之曜》封閉測試7/25開跑　太白帝國降臨手遊平台

記者樓菀玲／台北報導

由大宇資訊旗下子公司上海軟星開發，改編自日本超人氣動畫同名作品，動作RPG手遊《軒轅劍蒼之曜》封測預定於7月25日登場。官方於今日起宣布開放一日限定預下載活動「為帝國而戰」，玩家只要透過平台商店頁搶先下載遊戲，並將截圖私訊官方粉絲頁，即可獲得封測獨家虛寶，成為太白帝國的先鋒團隊。

此外，研發團隊也在封測前釋出大量木甲情報，動畫中不苟言笑的神祕角色「雲」以及《軒轅劍參外傳 天之痕》剛直爽朗的北方少女「拓跋玉兒」都將於遊戲中以「木甲」之姿現身，玩家可於天書系統中進行召喚，與夥伴一起並肩作戰，更能藉由遊戲中好感度的提升，解鎖獨家「祕聞」，挖掘角色不為人知的故事。

《軒轅劍蒼之曜》中兩大戰力其一為角色的機關臂裝備，其二為戰鬥夥伴木甲。沉迷於機關術研究的太白帝國，在動畫劇情男主角蒲釗離去後，仍致力開發各種新型武器與秘術，壯大自身帝國勢力。玩家可透過特殊力量在天書系統中召喚屬於自己的木甲少女，增強戰鬥陣容，首波於遊戲封測登場的包括拿著一把機械傘的三無少女「歆羽」，特色以高抗高傷為專長，為極稀有的一號木甲；特色以大弓為致命武器溫柔體貼的大姊姊「凌月」，擅長五行戰並能打出水屬性暴傷；武器為大毛筆的呆萌貪玩「墨霖」，以持久耐力模式確保玩家生存。

此外遊戲中也特別製作連動木甲帶給玩家無限驚喜，包括於動畫登場中的「雲」和《軒轅劍參外傳 天之痕》的人氣角色「拓拔玉兒」，玩家可於戰鬥中累積氣勢，釋放「同心連擊」絕技與木甲合體，給敵人致命火力，但每場戰鬥運用的時機與策略更考驗玩家的腦力，如何活用戰場地形並與自身機關臂完美搭配即為本遊戲最核心的遊玩重點。

木甲為《軒轅劍蒼之曜》不可或缺的重要角色，除了在主線軍事情報中與玩家共同戰鬥外，遊戲中的「偃魂秘境」與「五行迷陣」更是以木甲為主角設計的專屬關卡。偃魂秘境以經典地牢翻牌式玩法出發，玩家必須在小地圖上操作木甲蒐集資源、卷軸、鑰匙等特殊道具，完成本關卡任務即可進入下一層，途中有機率遇到敵人即開啟木甲戰鬥或直接藉由傳送門移動，隨著層數的加疊，戰鬥難度也會越來越高。

而五行迷陣則以挑戰型玩法為主，玩家必須根據五行特性，攜帶最佳木甲組合戰隊進入關卡打敗敵人，玩家必須思考在特定條件下，如何讓各個木甲相輔相成，發揮最大戰力，本關堪稱遊戲中難度最高的關卡，在在考驗玩家培養木甲的功力。此外，木甲除了作為戰鬥使用外，各自都與玩家設定具有特殊的「羈絆」，玩家必須經過送禮、戰鬥經驗、劇情對話等方式培養好感度，方可開啟隱藏祕聞，了解木甲真正的內心世界。

《軒轅劍蒼之曜》遊戲即將於7月25日中午12點啟動封測，本作將透過軒轅劍廣袤的世界觀，以精緻流暢畫風帶給玩家全新體驗。遊戲中刺激的追尾式戰鬥玩法、獨創的多人機械載具戰、絢麗的木甲變身與戰鬥特效絕對都能為玩家帶來無限的感官震撼；細膩的劇情更是大宇遊戲的經典招牌，動畫故事的延續、軒轅劍經典角色的登場、全新人設與精彩的情節更將帶給玩家心靈無限的滿足。《軒轅劍蒼之曜》累積充足能量以手遊之姿重新出發，將太白帝國的魅力全部釋放，融合軍情、機智、培養、經營等豐富元素，將為今年夏天帶來前所未有的「機關術盛世」。