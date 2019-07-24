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《決勝時刻M》今開事前登錄　團隊競技重現手遊平台

《決勝時刻M》今開事前登錄　團隊競技重現手遊平台（圖／Garena提供）

記者樓菀玲／台北報導

Garena繼今年4月宣布將於台灣、香港、澳門、泰國、印尼、新加坡、馬來西亞以及菲律賓等地代理經典第一人稱射擊遊戲《決勝時刻 Mobile - Garena》後，營運團隊於今（24）日正式啟動官方預先註冊活動，預登活動網頁與FB官方粉絲專頁也於今日同步開放，玩家只要提前參與預登並邀請好友參加，就能獲得特殊道具。

《決勝時刻: Mobile》由Garena代理、動視（Activision）及騰訊遊戲合作，主打高畫質的遊戲畫面、多元豐富的玩法以及流暢獨特的操作，將經典IP完整呈現在手機上，帶給玩家充滿刺激感的戰鬥體驗。後續更多相關訊息都會在FB官方粉絲專頁公布，請玩家們拭目以待。

為了滿足眾多玩家的期待，Garena也公布在《決勝時刻: Mobile - Garena》正式上市時就將推出「經典爆破」、「殲滅死鬥」等玩家最喜愛的模式；廣受好評的「連殺系統」也讓玩家能夠依序開啟各式技能，使用富有變化又強力的攻擊方式進行遊戲，爽快使用無人轟炸機以及導彈。

《決勝時刻M》今開事前登錄　團隊競技重現手遊平台（圖／Garena提供）

同時在「現代戰爭（Call of Duty: Modern Warfare）」與「黑色行動（Call of Duty: Black Ops）」兩大系列的人氣地圖包含「核彈小鎮（Nuketown）」及「死亡郵輪（Hijacked）」，與經典角色幽靈（Ghost）、索普（Soap）、普萊斯上尉（Captain Price）及阿歷克斯·梅森（Alex Mason），也將於遊戲中開放體驗，並陸續推出更刺激的篇章和模式。

《決勝時刻 Mobile》除了原汁原味忠實呈現遊戲畫面與聲光特效外，玩家還能在遊戲中搭配瞄準鏡、彈匣和槍管等配件打造自己的戰場風格。為了迎接全新的第一人稱射擊手遊體驗，Garena也準備多項預約好禮，包含預登人數達到100萬，全服玩家每人皆能獲得遊戲內特殊獎勵。

《決勝時刻M》今開事前登錄　團隊競技重現手遊平台（圖／Garena提供）

玩家每日登入活動頁面都能開啟寶箱，有機會開出永久道具「HS0405 – 緋紅三角散彈槍」或永久道具「MSMC – 黃金三角衝鋒槍」，另外每招募特定人數的隊友還能獲得額外獎勵，邀請到15名就能領取最大獎永久道具「MSMC – 緋紅三角衝鋒槍」。

關鍵字：手機遊戲Garena決勝時刻

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