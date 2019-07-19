ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《電競讚起來》專訪台灣蟲王Sen　與徐薇之子一起解密戰隊後勤

電競中心／綜合報導

根據人力銀行統計，1/3電競選手退役後會轉做後勤，但後勤到底在做什麼呢？SoBaD、安娜李主持的狼谷競技台《電競讚起來》，特地邀來台灣蟲王、HKA戰隊總監Sen及RNG 戰隊經理江大成，一起分享戰隊後勤的甘苦談。

▲《電競讚起來》解密戰隊後勤
▲RNG 戰隊經理江大成（左起）及台灣蟲王、HKA戰隊總監Sen。（圖／狼谷競技台提供）

身為補教界名師徐薇的兒子，江大成從業餘玩家衍生出強大的興趣，進而決定投入電競產業，頂著台大經濟系的高學歷，放棄唸美國名校的機會，進入RNG擔任做戰隊經理。江大成坦言，與家裡溝通是一個循序漸進的漫長過程，但他試著透過各種方式慢慢讓父母了解電競產業，也讓家人知道這不是一個任性的決定，是一個值得投資的產業，進而相信他的判斷。

而在國際電競界無人不知的台灣蟲王Sen，退役後轉做後勤，目前在HKA擔任戰隊總監，協助戰隊各部門的溝通、教練與選手之間的互動等。他的工作最終目標就是讓戰隊贏得比賽，Sen特別強調，後勤就是要讓戰隊走在對的位置，幫助選手發揮潛力拿到更好的成績。

▲《電競讚起來》解密戰隊後勤
▲江大成為補教界名師徐薇的兒子，有著台大經濟系的高學歷，卻放棄唸美國名校的機會，進入RNG擔任做戰隊經理。（圖／狼谷競技台提供）

江大成開玩笑說工作過程就是：「總監罵經理，經理罵教練，教練罵選手，選手再回家哭哭。」俏皮發言引發全場大笑，但節目話題談到戰隊營運的工作項目，江大成後來也一改搞笑風格，嚴肅地補充說明：「戰隊經理的工作蠻特別，除了遊戲以外，所有事情都跟你有關。我們要做到的是，排除一切困難，幫助選手的操作達到顛峰。」包括成員之間的溝通、選手的心態調整、團隊默契，小至睡眠品質、飲食作息的生理需求，都是戰隊經理需要顧及的層面。

Sen提到，電子競技雖然是用腦和對手競爭，但若要將腦發揮到最好，身心都必須維持在最佳狀態，HKA戰隊還會幫選手安排瑜珈課程，不但舒緩也能培養體力；江大成則說，選手的肩頸都很緊，RNG戰隊也會安排物理治療師幫助選手調整到最佳狀態。

▲《電競讚起來》解密戰隊後勤
▲國際電競界有著高知名度的台灣蟲王Sen，從選手退役後轉做後勤，目前在HKA擔任戰隊總監。(圖／狼谷競技台提供)

最後，當主持人安娜李問到對電競產業或個人的期許目標時，Sen認為比起過去，台灣的電競產業現在的發展已經很不錯，若是接下來政府、企業有更多的支持，都是很加分的。江大成則感性表示，如果選手站在舞台上講出：「我要感謝帶我入門的經理大成葛格！」就是他最大的成就。

但兩人也都認為，只要選手在精進成長的過程中，也能認知到後勤幫助的重要性，對擔任後勤角色的他們來說，就是最幸福的事！

關鍵字：台灣蟲王sen江大成徐薇電競讚起來狼谷

推薦閱讀

百萬網紅咪妃主持嗨爆弘光盃 7/28 總決賽　牌牌戰 feat. TCG 趴超歡樂

《電競讚起來》專訪台灣蟲王Sen　與徐薇之子一起解密戰隊後勤

《Hundred Soul百魂戰記》原廠直營　雙平台正式上線

神域召喚與進擊的巨人聯動召開　組隊戰鬥驅逐巨人

超人氣《魔姬本願》上線　一鍵放置輕鬆踏上王者巔峰

宏碁Predator掠奪者30萬元電競座艙　前進高雄夢時代

【廣編】《楓之谷M》全新職業幻影俠盜　小心偷走你的心

《LINE 旅遊大亨》推出全新地圖「火車快飛」4,000鑽石大放送

LINE貼圖下殺至12元　今夏補貨祭限時到22日午夜前

Cos女神鏤空健身「G級綁繩深溝」全露出　影片13秒驚見褲後亮點

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Cos女神鏤空健身　大露G級綁繩深溝

新海誠為京阿尼祈福山本寬嗆閉嘴

獨／《聖鬥士星矢》瞬為何變女角

百萬網紅咪妃特邀主持嗨爆弘光盃 7/28 總決賽

《電競讚起來》專訪台灣蟲王Sen

Swtich再推「電池加強版」機型

《LINE 旅遊大亨》推出全新地圖「火車快飛」4,000鑽石大放送

《楓之谷M》推全新職業幻影俠盜

14種《模擬市民》的超黑暗玩法

Hundred Soul百魂戰記雙平台上線

最新新聞

百萬網紅咪妃特邀主持嗨爆弘光盃 7/28 總決賽

《電競讚起來》專訪台灣蟲王Sen

Hundred Soul百魂戰記雙平台上線

神域召喚與進擊的巨人聯動召開

《魔姬本願》一鍵放置輕鬆巔峰

宏碁Predator掠奪者30萬元電競座艙　前進高雄夢時代

《楓之谷M》推全新職業幻影俠盜

《LINE 旅遊大亨》推出全新地圖「火車快飛」4,000鑽石大放送

LINE貼圖下殺至12元　今夏補貨祭限時到22日午夜前

Cos女神鏤空健身　大露G級綁繩深溝

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366