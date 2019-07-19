《電競讚起來》專訪台灣蟲王Sen　與徐薇之子一起解密戰隊後勤

電競中心／綜合報導

根據人力銀行統計，1/3電競選手退役後會轉做後勤，但後勤到底在做什麼呢？SoBaD、安娜李主持的狼谷競技台《電競讚起來》，特地邀來台灣蟲王、HKA戰隊總監Sen及RNG 戰隊經理江大成，一起分享戰隊後勤的甘苦談。



▲RNG 戰隊經理江大成（左起）及台灣蟲王、HKA戰隊總監Sen。（圖／狼谷競技台提供）

身為補教界名師徐薇的兒子，江大成從業餘玩家衍生出強大的興趣，進而決定投入電競產業，頂著台大經濟系的高學歷，放棄唸美國名校的機會，進入RNG擔任做戰隊經理。江大成坦言，與家裡溝通是一個循序漸進的漫長過程，但他試著透過各種方式慢慢讓父母了解電競產業，也讓家人知道這不是一個任性的決定，是一個值得投資的產業，進而相信他的判斷。

而在國際電競界無人不知的台灣蟲王Sen，退役後轉做後勤，目前在HKA擔任戰隊總監，協助戰隊各部門的溝通、教練與選手之間的互動等。他的工作最終目標就是讓戰隊贏得比賽，Sen特別強調，後勤就是要讓戰隊走在對的位置，幫助選手發揮潛力拿到更好的成績。



▲江大成為補教界名師徐薇的兒子，有著台大經濟系的高學歷，卻放棄唸美國名校的機會，進入RNG擔任做戰隊經理。（圖／狼谷競技台提供）

江大成開玩笑說工作過程就是：「總監罵經理，經理罵教練，教練罵選手，選手再回家哭哭。」俏皮發言引發全場大笑，但節目話題談到戰隊營運的工作項目，江大成後來也一改搞笑風格，嚴肅地補充說明：「戰隊經理的工作蠻特別，除了遊戲以外，所有事情都跟你有關。我們要做到的是，排除一切困難，幫助選手的操作達到顛峰。」包括成員之間的溝通、選手的心態調整、團隊默契，小至睡眠品質、飲食作息的生理需求，都是戰隊經理需要顧及的層面。

Sen提到，電子競技雖然是用腦和對手競爭，但若要將腦發揮到最好，身心都必須維持在最佳狀態，HKA戰隊還會幫選手安排瑜珈課程，不但舒緩也能培養體力；江大成則說，選手的肩頸都很緊，RNG戰隊也會安排物理治療師幫助選手調整到最佳狀態。



▲國際電競界有著高知名度的台灣蟲王Sen，從選手退役後轉做後勤，目前在HKA擔任戰隊總監。(圖／狼谷競技台提供)

最後，當主持人安娜李問到對電競產業或個人的期許目標時，Sen認為比起過去，台灣的電競產業現在的發展已經很不錯，若是接下來政府、企業有更多的支持，都是很加分的。江大成則感性表示，如果選手站在舞台上講出：「我要感謝帶我入門的經理大成葛格！」就是他最大的成就。

但兩人也都認為，只要選手在精進成長的過程中，也能認知到後勤幫助的重要性，對擔任後勤角色的他們來說，就是最幸福的事！