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《Hundred Soul百魂戰記》原廠直營　雙平台正式上線

電競中心／綜合報導

由韓國遊戲公司Hound13自行研發與營運的3A級動作RPG手機遊戲《Hundred Soul百魂戰記》，正式於台港澳雙平台推出，Hound13 CEO兼遊戲總監朴正植先生表示，《Hundred Soul百魂戰記》承襲動作遊戲《龍之谷》研發經驗，讓玩家透過手機即能體驗如家用電玩主機般的流暢打擊感，並強調台港澳伺服器遊戲內容，未來也將與全球版本一致，包含遊戲內的各項新系統與活動，誠摯邀請所有救世主們，立即登上奧羅拉大陸拯救世界！

▲Hundred Soul百魂戰記雙平台正式上線

全球百萬人氣手遊《Hundred Soul百魂戰記》是由知名動作遊戲《龍之谷》製作人朴正植先生領銜開發，以「100種相對性動作理論」為研發核心，屏除角色扮演遊戲常見的職業分法，玩家可自行打造超過100種武器裝備，並根據不同的關卡搭配適合的副官，人物養成不再一成不變，更注入家用電玩主機靈魂，強調流暢的動作打擊感，加上擬真風格以及細膩的3D美術動畫表現，精心打造《Hundred Soul百魂戰記》新世代動作手遊顛峰之作。

▲Hundred Soul百魂戰記雙平台正式上線

《Hundred Soul百魂戰記》於今年1月起陸續開放韓國、新加坡、馬來西亞及紐澳伺服器，受到各地玩家支持與肯定，為擴大服務海外玩家，即日起搶先啟動台港澳伺服器，本次上市版本比照其他地區開服設定，開放1-6章劇情、裝備強化上限T5、等級上限60級，以及新副官「菲力帕」，並會努力於後續的更新計畫中儘快完成全球版本一致，而遊戲內活動也將採全球統一開啟，台港澳玩家可與全球玩家同時參與。

除此之外，《Hundred Soul百魂戰記》首次與黑鯊台灣總代理商山淬有限公司攜手合作，推出2,000組《Hundred Soul百魂戰記》限定版手機，還附加價值近千元的遊戲虛寶，讓黑鯊2手機玩家可以盡情體驗《Hundred Soul百魂戰記》精彩無比的遊戲畫面，限定版黑鯊2手機將於本週五（7/19）在台灣黑鯊官網、全台中華電信與神腦數位門市（僅銷售6G/128G）、順發3C門市銷售。

關鍵字：百魂戰記Hound13黑鯊

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