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與小精靈共度球場週末 萬代南夢宮與富邦悍將聯手打造主題日

記者周之鼎／台北報導

台灣萬代南夢宮娛樂今日宣布，與中華職棒富邦悍將進行跨界合作，於8月3、4日在新莊棒球場共同推出「歡樂製造機」主題日，以萬代南夢宮娛樂經典IP PAC-MAN為主題帶來充滿歡笑的有趣互動、精彩開球、限量好康贈品等，並打造「歡樂製造區」提供多款夏日新作試玩。

萬代南夢宮旗下的招牌電玩角色「小精靈（PAC-MAN）」將作為「歡樂製造機」主題日的靈魂角色，球場外設有2米高的點陣風格PAC-MAN立像拍照區，更將由PAC-MAN人偶與特別嘉賓黃于恩（溫妮）帶來最可愛的開球儀式，活動期間亦會不定期出沒「歡樂製造區」與現場觀眾互動合照。

本次台灣萬代南夢宮娛樂特別展出可多人同歡的Nintendo Switch版新作試玩及主題拍照區，包含《哆啦A夢 牧場物語》、《王牌釣手 Nintendo Switch版》、《Disney Tsum Tsum 嘉年華》。凡至富邦悍將活動攤位或台灣萬代南夢宮娛樂攤位試玩，即有機會獲得本次活動限定之「富邦悍將× PAC-MAN聯名證件帶」一條！此外，至台灣萬代南夢宮娛樂遊戲試玩攤位拍照或試玩遊戲，並出示台灣萬代南夢宮娛樂官方Facebook粉絲專頁或官方Instagram專頁追蹤畫面，即有機會獲得「PAC-MAN」圓扇一支。

關鍵字：萬代南夢宮富邦悍將職棒

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