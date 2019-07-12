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國產遊戲《螢幕判官》正式上架 Google Play

記者周之鼎／台北報導

由光穹遊戲製作的台灣原創遊戲《螢幕判官》終於在今夏登上 Android！先前已在 iOS App Store、Steam、Nintendo Switch 各大平台販售的《螢幕判官》，自去年上架以來大受國內外玩家好評，眾多 Android 玩家多次詢問並關注遊戲何時登上 Android。經過團隊的評估及準備，《螢幕判官》終於將從 7 月 12 日（五）起開始在 Google Play 上架販售，讓更多玩家也能用手機探索這款遊戲中的種種謎題與真相。

於去年 4 月 4 日發行的《螢幕判官》是一款結合解謎與娛樂的小品遊戲。在遊戲中，玩家必須扮演一位弒父案的嫌疑人，經歷主人公的成長過程，並在幻想與真實交錯的事件中釐清真相，體驗片面報導、媒體殺人、社會不公等社會議題。除了引人深思的劇情之外，獨特的美術風格更是遊戲的一大特色。以古早台灣的彩色手繪海報為靈感，每個場景與物件彷彿帶玩家回到解嚴後七十年代的台灣社會，體驗復古的台灣風情。

而其深刻的劇情和獨特的美術設計，也使這款遊戲獲得海內外諸多專業肯定，如東南亞國際行動遊戲大賽 (IMGA SEA) 最佳視覺美術及設計獎、巴哈姆特 ACG 創意大賽 APP 遊戲組金賞，以及台北電玩展 Indie Game Award 的最佳手機遊戲等獎項。

本次除了在 Android 上架，各平台的《螢幕判官》都會同時新增日文版本，從 7 月 12 日起，所有版本將可支援繁中、簡中、英文、法文、日文共五種語言，將充滿台灣文化風情的作品展示給更多地區的遊戲愛好者。另外，在 7 月 12 至 14 日的夏日電玩展 (Summer Game Show) 上，《螢幕判官》也會在展位上提供玩家直接試玩，有興趣的玩家不妨在這段時間內到花博爭豔館現場體驗《螢幕判官》的魅力。
 

關鍵字：螢幕判官android

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