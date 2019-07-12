《侍魂 曉》總監將來台同樂 台灣首場授權賽事周末開打

記者周之鼎／台北報導

SNK亞洲宣布，將參加本週7月12日（五）~7月14日（日）的「2019夏日電玩展Summer Game Show」。除了《侍魂 曉》相關商品現場販售外，也邀請遊戲總監暨美術總監「黑木信幸」來台與玩家、選手們面對面。同時不只現場有由「Brook FIGHTER」主辦的台灣首場授權賽事同步開打，台灣本土品牌「WEAVISM 織本主義」的聯名全系列商品也正式開賣，並將於SNK攤位上展出。

SNK為慶祝對應PlayStation 4／Xbox One平台的劍戟對戰格鬥遊戲《侍魂 曉》已於6月27日正式發售，除將在攤位現場販售《侍魂 曉》相關周邊商品外，同時也會展示SNK亞洲網店限定的豪華特典組，以及與北台灣麥酒特別聯名商品「侍魂啤酒」禮盒，以及「WEAVISM 織本主義」的最強聯名服飾系列。

活動更將邀請今年曾來過台灣的遊戲總監暨美術總監「黑木信幸」出席，今年4月份在台灣的《侍魂 曉》媒體試玩活動上帶來許多遊戲消息的黑木總監，本次也將在現場直接面對面與玩家、選手們進行互動，遊戲上市至今有任何心得想與總監分享的玩家也可到場和總監面對面。

此外SNK也公開，《侍魂 曉》獲選為美國拉斯維加斯舉行的世界級格鬥賽事「EVO 2019」的主賽事項目之一，報名人數不但節節攀升、甚至正在創下SNK歷年遊戲的報名人數紀錄。台灣本土品牌「Brook FIGHTER」為了能幫助更多台灣素人選手站上國際舞台、為台灣爭光，特別主辦了「Brook FIGHTER電競聯賽」。同時這也是台灣首場《SAMURAI SHODOWN》的授權賽事。

本次「Brook FIGHTER電競聯賽」《侍魂 曉》冠軍將獲得由Brook提供的EVO 2019來回機票與酒店費用贊助，前往全球最大格鬥電競盛會與各國好手較勁。另外SNK也加碼所有參賽者《SAMURAI SHODOWN》SNK官方畫師佐治有倫繪製複製原畫一張，前三名還可另外獲得《侍魂 曉》限量官方商品。



