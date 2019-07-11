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《風之國度》與《精靈樂章》展開聯動合作　邀玩家夏日電玩展同樂

《風之國度》與《精靈樂章》展開聯動合作　邀玩家夏日電玩展同樂（圖／傳奇網路提供）

記者樓菀玲／台北報導

由傳奇網路發行的手機遊戲《風之國度》，於今（11）日與旗下線上遊戲《精靈樂章》展開聯動合作活動。玩家將在遊戲中挑戰新副本新怪物，還有獨具特色的守護與家園物件等待收藏。另外製作團隊也公開了將參與夏日電玩展與網聚第二彈等活動，敬邀玩家們參加同樂。

在本次更新過後，展開神秘時空之門的《風之國度》世界，將會迎來許多小小訪客。遠自《精靈樂章》瑟婓爾大陸，這些外型可愛卻又帶點小壞心的精靈們，正悄悄透過時空之門來到風之國度。

這次改版將新增與《精靈樂章》相關的新副本，玩家可以透過多種方式取得精靈祕寶圖，拼湊後將會被傳送到隨機戰鬥副本中挑戰，而運氣好的玩家，可以挑戰史萊姆大王，將有機會取得完整舞龍精靈，石鍋拌飯食譜，紫菜包飯食譜…等多樣獎勵。

《精靈樂章》上市至今已度過 10 周年，輕鬆冒險風格與精靈養成等遊戲內容，也吸引無數玩家投入。這回精靈們則把舞台帶到了同樣充滿療癒童話風的《風之國度》中。

除了原本可愛又欠打的阿狸之外，這回可又多了一群同樣可愛到欠打的精靈，其中幾位熟悉精靈老朋友會以守護形式加入隊伍，和玩家一起進行冒險。不只是熟悉的面孔與怪物，玩家也可以透過多種方式，在本次合作活動中獲得許多《精靈樂章》風格道具，例如「乳牛風車屋」等有趣擺設，讓家園展現出不同以往的可愛兼搞怪風格。

《風之國度》與《精靈樂章》展開聯動合作　邀玩家夏日電玩展同樂（圖／傳奇網路提供）

官方表示在本次更新中，玩家等級上限將會提升至 94 級，同時也開放了新裝備秘境「櫻之章」，藉由其中掉落的裝備徽記與蓋婭神石，可以讓玩家進階裝備以及兌換金色品質的裝備。

另外配合《精靈樂章》聯動，遊戲中將新增限時活動「瓜瓜農場」、「銀貝累消」、「翡翠與彩虹精靈球」、「幸運扭蛋」等等。透過活動除了可取得大量銀星與瑪那之外，活動期間在指定管道所使用的銀貝，都會記入銀貝累消中，達到定額即可兌換各種道具，最終能獲得新擺飾、金色守護、傳說守護等等稀有道具。

為回饋《風之國度》玩家們的支持，製作團隊將在 7 / 12 至 7 / 14 於花博爭豔館舉辦的夏日電玩展中展出，炎炎夏日中，來攤位就有機會獲得阿狸快樂水與舒服午睡阿狸頸枕，一邊喝快樂水一邊靠著頸枕，絕對是最高享受！除了多項周邊實體贈品與虛寶，高達 170cm 等比例阿狸本尊也會出現在現場，敬邀玩家們一起在風之國度夏日祭同樂。

《風之國度》與《精靈樂章》展開聯動合作　邀玩家夏日電玩展同樂（圖／傳奇網路提供）

官方為協助聖團長培養與各位團員之間的情誼，於活動時間 7 / 1 至 8 / 31 內，只要與《風之國度》夥伴舉辦網聚，並達成「7、8 月限定合照」，就可以獲得大量彩螺。在第一彈活動中已有 55 組公會參加獲獎。

關鍵字：手機遊戲傳奇網路風之國度

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