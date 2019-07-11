巨大小精靈將成拍照熱點！夏日電玩展搶先看

記者周之鼎／台北報導

台北市電腦公會主辦的2019夏日電玩展Summer Game Show (SGS)，即將於本周7月12至14日在圓山花博爭艷館正式開展，本次以充滿復古玩味、寓教於樂的「原創經典區」；集結知名電競聯賽、跨平台體驗的「社群賽事區」；數位娛樂應用、電競周邊進駐的流行娛樂區貫穿全場，並搭配三組大會舞台的精彩活動。

本次展出陣容包含Acer宏碁、BROOK、CJ Anime、Richart數位銀行、RM米粒馬工坊、SEGA Games、TILT Games、台灣萬代南夢宮娛樂、阿克騰創意設計、思維工坊、傑仕登、龍成網路等，分別帶來最熱門的家用主機、電腦單機與行動遊戲。主題專區則有46家開發團隊組成的Indie Space獨立遊戲空間、15家工作室與企業聯合參與的夏日桌遊樂園、結合復古機台與20款經典IP寓教於樂的懷舊復古遊戲展，以及經濟部工業局與數位內容產業相關業者籌組的跨界娛樂內容主題館。

除了近日陸續釋出桌上遊戲、格鬥遊戲等世界大賽台灣資格選拔賽消息外，原創同樂舞台延續去年好評，再度邀請知名KOL至現場與玩家互動，賽事項目包含由知名卡牌遊戲「魔法風雲會」設計師 Richard Garfield 推出的《鍛鑰者KeyForge》；結合1950年代戰後嬰兒潮議題、經典建造城鎮元素並開放百位玩家同時挑戰的《歡迎來到》；考驗玩家手感記憶與速度，適合親子協力挑戰的巨人桌遊派對《快手疊杯》。

獨立遊戲部分將有曾榮獲2019放視大賞金獎的《人生畫廊》；紅遍各大地區與論壇、深受各國玩家歡迎的國產格鬥遊戲《眾神之鬪》等，主辦單位也特別規劃台灣萬代南夢宮娛樂《王牌釣手 Nintendo Switch 版》及SEGA Games《魔法氣泡e Sports》趣味挑戰賽，共計18場精彩活動邀請玩家到場同樂。

※更多現場照片

▲先前國外大紅的《奇妙人生》將首度以繁體中文版出展。







