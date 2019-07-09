首登NS、PC！《數碼寶貝物語 網路偵探 駭客追憶》發售日公開

記者周之鼎／台北報導

台灣萬代南夢宮娛樂今日宣布，《數碼寶貝物語 網路偵探 駭客追憶》繁體中文版Nintendo Switch版預定將於2019年10月17日、STEAM®版2019年10月18日發售，為《數碼寶貝》系列遊戲首次登上Nintendo Switch、STEAM雙平台，繁體中文版第一支宣傳影片亦同步登場。

本作為2017年曾於PS4、PSV上發售的《數碼寶貝物語 網路偵探 駭客追憶》的移植版，《數碼寶貝物語 網路偵探》故事主角被神秘人物以數碼寶貝作為誘因，而和朋友一起登入電腦空間，卻被不明怪物侵食者破壞精神資料，只能以半數碼狀態回到現實世界。被電腦偵探所救的少年為了奪回自己的身體，與各式各樣的人相遇，並挑戰在現實世界與電腦空間發生的不可思議事件。





《駭客追憶》則是描寫被駭客陷害並奪走電腦空間「EDEN」帳號與立身之處的少年，為證明自己的清白而隻身前往駭客聚集之處，被駭客隊伍「hudie」領導救起之後成為駭客一員，同時希望能找出陷害自己的駭客真實身分。

著重於和數碼寶貝的「冒險」、「培育」、「戰鬥」，此外，亦收錄以模擬形式展開的「鎮壓戰鬥」與「領域爭奪戰」等全新要素，玩家將能使用數碼寶貝進行線上對戰。





