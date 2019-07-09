ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

首登NS、PC！《數碼寶貝物語 網路偵探 駭客追憶》發售日公開

記者周之鼎／台北報導

台灣萬代南夢宮娛樂今日宣布，《數碼寶貝物語 網路偵探 駭客追憶》繁體中文版Nintendo Switch版預定將於2019年10月17日、STEAM®版2019年10月18日發售，為《數碼寶貝》系列遊戲首次登上Nintendo Switch、STEAM雙平台，繁體中文版第一支宣傳影片亦同步登場。

本作為2017年曾於PS4、PSV上發售的《數碼寶貝物語 網路偵探 駭客追憶》的移植版，《數碼寶貝物語 網路偵探》故事主角被神秘人物以數碼寶貝作為誘因，而和朋友一起登入電腦空間，卻被不明怪物侵食者破壞精神資料，只能以半數碼狀態回到現實世界。被電腦偵探所救的少年為了奪回自己的身體，與各式各樣的人相遇，並挑戰在現實世界與電腦空間發生的不可思議事件。



《駭客追憶》則是描寫被駭客陷害並奪走電腦空間「EDEN」帳號與立身之處的少年，為證明自己的清白而隻身前往駭客聚集之處，被駭客隊伍「hudie」領導救起之後成為駭客一員，同時希望能找出陷害自己的駭客真實身分。

著重於和數碼寶貝的「冒險」、「培育」、「戰鬥」，此外，亦收錄以模擬形式展開的「鎮壓戰鬥」與「領域爭奪戰」等全新要素，玩家將能使用數碼寶貝進行線上對戰。



 

關鍵字：數碼寶貝SwitchPC

推薦閱讀

日本最大盜版漫畫網站「漫畫村」負責人在菲律賓遭逮捕

首登NS、PC！《數碼寶貝物語 網路偵探 駭客追憶》發售日公開

超揪心！台灣漫畫家挑戰多元成家故事　各界大咖力推：沒看過是人生遺憾

《寶可夢 劍 / 盾》公開連外型改變的「超極巨化」與雙版本差異

AMD全新頂級顯卡RX 5700、CPU Ryzen 3000全球上市

任天堂需求升溫　旺宏第2季營收季增24%

ROG電競聯盟挑戰賽本週末決戰台北 小雲寶寶等6位女神實況主齊聚

影／打賞女神直播主135萬　土豪守護半年見本尊驚呆：那一刻我的心…

怪人現身！《一拳超人 無名英雄》公開全新宣傳影片

魯夫四檔戰Big Mom！《海賊無雙4》正式公開

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

打賞女直播主135萬　土豪見面驚呆

《寶可夢 劍 / 盾》公開雙版本差異

這就是美女／蝴蝶開台放送酥胸

AMD全新頂級顯卡、CPU全球上市

《一拳超人》遊戲公開全新宣傳影片

ROG電競聯盟挑戰賽週末決戰台北

日本最大盜版漫畫網站負責人遭逮捕

《數碼寶貝物語》繁中版發售日公開

《爐石》全球竟隨陸版和諧美術圖

裝甲超夢現身《Pokémon GO》

最新新聞

日本最大盜版漫畫網站負責人遭逮捕

《數碼寶貝物語》繁中版發售日公開

超揪心！台灣漫畫家挑戰多元成家

《寶可夢 劍 / 盾》公開雙版本差異

AMD全新頂級顯卡、CPU全球上市

任天堂需求增　旺宏第2季營收增24%

ROG電競聯盟挑戰賽週末決戰台北

打賞女直播主135萬　土豪見面驚呆

《一拳超人》遊戲公開全新宣傳影片

《海賊無雙4》正式公開

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366