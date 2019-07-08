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ROG電競聯盟挑戰賽本週末決戰台北 小雲寶寶等6位女神實況主齊聚

電競中心／綜合報導

由華碩 ROG 玩家共和國與東森電競雲合辦、intel 贊助舉辦之首屆「ROG 電競聯盟挑戰賽」，預賽歷經四周的賽事，產生了來自全台32位高手，將於7月13日在台北進行最後決賽。

ROG 玩家共和國是華碩於 2006 年誕生的電競品牌，更致力為全世界玩家提供頂尖硬體設備，更秉持著「只為超越」的精神，以玩家體驗為出發點，不斷創造出為玩家量身打造的創新設計和功能，同時也是全球遊戲玩家心目中的冠軍首選。本屆賽事於全台共16間ROG電競聯盟網咖進行了8天激烈的賽事，每間網咖均採用ROG的高效能電腦設備，像是主機板、顯示卡、螢幕以及周邊配件，搭配最刺激的《絕地求生》戰爭模式，讓許多民間好手在各地脫穎而出。

「 ROG電競聯盟挑戰賽：PUBG直播派對」7月13日下午3時（下午1時可入場）將在台北進行最後的決賽，總決賽將於Rs休閒概念館（信義店）進行，直播則將在三創華碩ROG展示店，現場將邀請專業賽評 Krapy 、 電競說書客 KH 現場講解比賽賽況。電競女神團小雲寶寶(隊長)、貝莉莓(隊長)、蝴蝶兒、Lulu、歐安、祈兒Inori、玥玥兒將在現場與粉絲一起PK趣味賽同樂。現場還將抽出各種好禮提供給到場玩家。

※賽事資訊

時間：7/13 15:00~18:00，13:00即可入場
直播頻道：http://bit.ly/2NFbH1i
總決賽：Rs休閒概念館-信義
直播場地：三創華碩ROG展示店
主播賽評：Krapy、KH
來賓：小雲寶寶(隊長)、貝莉莓(隊長)、蝴蝶兒、Lulu、歐安、祈兒Inori、玥玥兒

※現場抽獎獎項

Dual 滑鼠墊*6（小雲寶寶、蝴蝶兒可簽名）
ROG X ahq後背包*2
2周年紀念 - 空投箱 i-pass*3
早鳥鑰匙*15+3
武器造型鑰匙*15+3
2周年紀念 - 空投箱 i-pass*2
全正妹簽名桌上小卡x3
2周年紀念 T – shirt*4 (黑白各半)

備註：
1.電競派對x女神趣味賽於正規總決賽後進行，預計15:00~18:00，13:00開放粉絲現場報名。
2.參加趣味賽之粉絲需支付開台費至18：00，座位有限，額滿便不再收人參加。
 

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