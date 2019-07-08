這！就是美女／蝴蝶兒性感開台～　細肩小可愛放送酥胸

▲蝴蝶兒這個躺床視角誰受得了(〃∀〃)（以下圖片皆已取得蝴蝶兒授權使用）

美女雲小組／光頭Jay

夏天到了，最近外面真的熱到不行，為了給大家降降暑，美女雲特別準備了「這！就是美女」夏日企劃《美眉的夏天》，要讓美女、沙灘、比基尼陪大家度過炎炎夏日！

《美眉的夏天》第二位美女就是我們的實況女神蝴蝶兒啦！她14歲為了「愛」踏入電競圈，是一位熱愛打英雄聯盟的玩家，各位走過路過千萬不要錯過她的實況台，裡面有滿滿的..滿滿的養眼畫面（威～不是啦XD），雖然打game就是要認真，但總是會忍不住分心啊～～至於為什麼，自己點進去看就知道了( ͡° ͜ʖ ͡°)

【基本介紹】

蝴蝶兒

身高：156

星座：天蠍座

最滿意的部位：眼睛

▲這種白襯衫穿搭太誘人～太引人遐想啦 ( ͡° ͜ʖ ͡°)啊～斯～

▲咦(!?)這張重點絕對是貓啦XDD（你們是不是都在看邪惡視角

▲▼這種雙馬尾小惡魔的style我也很可以，細肩帶微露好性感 (✪ω✪)

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▲不管蝴蝶兒什麼裝扮，這個臉蛋已經迷倒我了>///////<

Facebook：蝴蝶兒

Instagram：butterfu.u

▼蝴蝶兒也會出席我們 7/13（六）東森電競雲主辦的「ROG電競聯盟挑戰賽：PUBG直播派對」活動，各位粉絲不要錯過啦！







-------------我是分隔線-------------

女孩們靠過來！每到夏天我要去海邊～海邊有個漂亮的美眉～現在我們要來徵求「養眼美女」，曬出你自己最滿意的性感美照，並留下個人資訊，票選前三名就有機會獲得獎金及專訪機會喔！

快到活動網頁投稿去>> 這！就是美女夏日企劃 《美眉的夏天》越熱越火辣

●我是光頭Jay，立志要復興美女雲，讓這邊再度成為美女聖地，所以不定時會找尋各式各樣的正妹來介紹，若有想看到的正妹或者是想要自薦的，都可以私訊美女雲，讓「這！就是美女」能夠帶大家上車介紹各式各樣不同的正妹！