《英雄聯盟》亞洲對抗賽LMS、VCS聯軍史上最慘預賽八戰全敗

記者周之鼎／台北報導

《英雄聯盟》2019 亞洲對抗賽（RR）今（7/4 ）日 在首爾獎忠體育館進行第二日的賽程，LMS、VCS聯軍在首日連吞4敗後，第二日依然技不如人全敗，在預賽八場難求一勝。

本次由 LMS / 越南 VCS聯軍、LCK、中國 LPL 參賽，LMS由春季冠亞軍閃電狼、MAD搭配越南 DBL（前PVB）、EVS對上 LCK的SKT、 GRF、KZ、 DWG，以及LPL的 IG、JD、FPX、TOP。共12隊分為三組，進行四天的賽事來爭奪亞洲第一賽區的頭銜。

第二日的賽事MAD首先對上KZ，MAD可說從一開始的對線就被完全壓制，KZ輕鬆在27分鐘以一塔未丟，11:3的人頭拿下比賽。接下來閃電狼對上IG，雖然前中期還一度打贏團戰，不過在IG的凱莎肥起來後完全難檔，最後依然在29分以17:28的人頭輸掉比賽，接著越南DBL也落敗，LMS、VCS聯軍的最後一場MAD對上LPL，前閃電狼教練戰馬帶領的FPX，FPX的凱特琳在下路完全壓制並取得大幅經濟領先，讓進入團戰期後MAD幾乎無解，最後23分鐘以14:4的人頭拿下比賽。LMS、VCS聯軍在預賽以0勝8敗做收，也是開辦亞洲對抗賽以來的最差成績。

另外在LPL對陣LCK的部分，LCK今日一開始延續的昨天全勝氣勢，再度拿下三連勝，眼看就要八場全勝，卻在最後一場SKT VS IG的比賽翻了船，Faker在劣勢下一度領軍Ace對面，但最後仍不敵IG，但LCK聯軍仍以7勝1敗的成績挺進最後一日的決賽。LMS、VCS聯軍將於明日對陣LPL聯軍。