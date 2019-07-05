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台北國際多媒體展開跑 微星、技嘉祭優惠拼暑假電競熱潮

記者周之鼎／台北報導

2019台北多媒體展7/5將於世貿一館開展，MSI、技嘉紛紛在本次活動獨家推出新品及優惠方案，想要入手新一代電競產品的玩家不妨多多注意。

微星在Computex全新發表旗艦機款GT76 Titan搶先預購，同時推出全系列升級至第9代處理器的筆電機款，電競筆電全系列送專業電競耳機，指定機款最高優惠超過萬元32吋大尺寸Optix MAG321CURV曲面電競螢幕獨家首賣，會場購買加碼送PS4 Pro頂級遊戲主機，熱銷指定款曲面電競螢幕，買就送龍魂電競椅。

GT76 Titan最高搭載可超頻的桌上型Intel Core i9 八核心處理器、頂級 GeForce RTX 2080 獨立顯示卡，採用專為旗艦機款設計的獨家Cooler Boost Titan散熱模組，擁有四組渦輪風扇及11根散熱導管設計，帶來更大的風流與絕佳散熱效果，讓處理器效能推升至5.0GHz超頻極限，搭載17.3 吋 144Hz電競螢幕，窄邊框設計帶給玩家更寬闊的遊戲視野，建議售價新台幣119,800~139,800元。

多媒體展全新上市的獨家首賣32吋大尺寸Optix MAG321CURV是一款提供零延遲的曲面電競螢幕，也是專門針對喜愛家機遊戲的玩家所設計。該機款配置60Hz更新率、178°寬視角、1500R曲度，以及3840 x 2160 HDR (4K)高畫質解析度、Mystic light燈光設計與Gaming OSD按鈕，針對遊戲畫質較暗的部分還有「夜間模式功能」可開啟協助清楚透析畫面。

技嘉則於台北國際多媒體展推出全系列窄邊框高效能筆記型電腦，包含在6月 COMPUTEX 國際電腦展才發表的全新 AERO 15 OLED 創作者筆電，不在多媒體展也獨家再降價 $1,000元，搭載三星 AMOLED 4K 螢幕獨顯筆電最低 $55,999元起即可入手。購買就送筆電專屬後背包、RTX 系列再贈《德軍總部:血氣方剛》遊戲序號，並且參與上市活動抽GoPro HERO7 Black潛水盒超值組 (市值$19,900)，及現場好禮四抽一，GTX 1660 Ti版本最低 $55,999 元起就能入手。



 

關鍵字：台北電腦展技嘉微星

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