ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《極速領域》YouTuber慈善運動會落幕　盛夏祭7/6開跑

手機遊戲,Garena,極速領域（圖／Garena提供）

電競中心／綜合報導

《極速領域》於日前在台中麗寶國際賽車場舉辦「YouTuber極速慈善運動會」，邀請超過40位知名YouTuber進行實體和虛擬的賽車大賽。上半場激烈的《Garena 極速領域》個人競速賽事由「笑笑」經過三輪激烈淘汰戰後拿下「極速車王」的頭銜；下半場實體卡丁車大賽則由「在不瘋狂就等死」的否希獲得車王殊榮。

最終兩個競賽項目積分加總仍由笑笑拿下冠軍，「吃貨們」的盈盈跟恬恬則分別抱回亞軍跟季軍，以及2萬、1萬元的獎金；人美心也美的冠軍笑笑為了響應此次的慈善運動會，更將獎金新台幣5萬元全數捐出，讓這次的活動在愛心滿滿、笑聲及掌聲不斷的狀況下圓滿結束。

當天出席YouTuber包含：魚乾、黃氏兄弟、在不瘋狂就等死、含羞草、頑Game、星培（主持人）、笑笑、黑羽、解婕翎、路路LULU、阿晋、吃貨們、海恩奶油、梅伯、心懸、球球Mika、一隻阿圓、6tan、Sandy、謝秉鈞Attila、赤井Akai、最近紅什麼、女子月月友、黑仔熊、鳥鳥、廖小龐、亞歷三小、企鵝妹等幾十位一同共襄盛舉支持公益。

只要每累積一位YouTuber出席，《Garena 極速領域》就會以出席人名義捐出新台幣2000元給「中華身心障礙運動休閒服務協會」，幫助舉辦多年的「亞特盃」身障運動會，讓愛心延續到不同領域。

手機遊戲,Garena,極速領域（圖／Garena提供）

隨著極速慈善運動會圓滿落幕，《Garena 極速領域》一系列盛夏狂歡季活動也熱鬧登場！即日起到7/6登入就可抽iPhone Xs Max跟Apple Watch。尤其只要在7/6登入就送國際服限定A車「超級烈焰」、永久聖祥天使羽翼翅膀，更加抽7位6000元現金得主！7/6~8/5累積登入12天還能領永久車「藍色脈衝」，7/6當天晚上7點至9點更有排位不掉分活動。

第一屆Garena 極速領域》城市賽報名開跑，這次還加上了道具賽賽程，於台中、香港、台北、高雄四場賽區分別於7/6、7/13、7/14、7/20開打，總決賽在7/27於台北ATT Showbox舉行，廣邀民間高手報名參加，不要錯過變身電競選手的機會！首場台中場將於本週六（7/6）於文心秀泰舉行，活動現場提供限量週邊商品、能與Coser拍照及互動遊戲，邀請玩家一起同樂。

關鍵字：手機遊戲Garena極速領域

推薦閱讀

《爐石戰記》設計師：不是因陸版改美術圖 是為了整體標準

第六屆「台灣原創遊戲大賞」頒獎 台藝大奪學生組優勝

火拼AMD！NVIDIA 發表SUPER版 GeForce RTX旗艦系列

《英雄聯盟》爆假賽！組頭940萬買通熱門戰隊　首回就被慘電狂殺

PS大放送！七月Plus會員免費送《底特律：變人》數位豪華版

《怪物彈珠》怪彈祭7/13在三創　AKB48馬嘉伶將現身會場

2019全球音樂獎揭曉！《傳說對決》配樂獲最佳作曲金獎

東立出版社公開漫博陣容　《記憶的怪物》漫畫家MAE將來台會粉

《HELLO BT21》全球同步上市　新角色BT21登場

要狂賣了！悠遊卡推出《寶可夢》寶貝球悠遊卡

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

悠遊卡推出《寶可夢》寶貝球悠遊卡

《爐石》全球竟隨陸版和諧美術圖

誠意滿滿！小雲寶寶穿黑絲曬美胸...啊嘶

聲優茅野愛衣漫博將來台

這！就是美女／貝莉莓完美駕馭旗袍史庫水

《怪物彈珠》怪彈祭7/13在三創

夏日動漫主題展7/3開跑

《傳說對決》配樂獲最佳作曲金獎

《HELLO BT21》全球同步上市

最新新聞

爐石設計師：改圖是為了整體標準

第六屆台灣原創遊戲大賞頒獎

NVIDIA發表SUPER版RTX旗艦系列

《英雄聯盟》爆假！組頭940萬買通選手放水

Array

《怪物彈珠》怪彈祭7/13在三創

《傳說對決》配樂獲最佳作曲金獎

東立出版社公開2019年漫博陣容

《HELLO BT21》全球同步上市

悠遊卡推出《寶可夢》寶貝球悠遊卡

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366