《極速領域》YouTuber慈善運動會落幕　盛夏祭7/6開跑

電競中心／綜合報導

《極速領域》於日前在台中麗寶國際賽車場舉辦「YouTuber極速慈善運動會」，邀請超過40位知名YouTuber進行實體和虛擬的賽車大賽。上半場激烈的《Garena 極速領域》個人競速賽事由「笑笑」經過三輪激烈淘汰戰後拿下「極速車王」的頭銜；下半場實體卡丁車大賽則由「在不瘋狂就等死」的否希獲得車王殊榮。

最終兩個競賽項目積分加總仍由笑笑拿下冠軍，「吃貨們」的盈盈跟恬恬則分別抱回亞軍跟季軍，以及2萬、1萬元的獎金；人美心也美的冠軍笑笑為了響應此次的慈善運動會，更將獎金新台幣5萬元全數捐出，讓這次的活動在愛心滿滿、笑聲及掌聲不斷的狀況下圓滿結束。

當天出席YouTuber包含：魚乾、黃氏兄弟、在不瘋狂就等死、含羞草、頑Game、星培（主持人）、笑笑、黑羽、解婕翎、路路LULU、阿晋、吃貨們、海恩奶油、梅伯、心懸、球球Mika、一隻阿圓、6tan、Sandy、謝秉鈞Attila、赤井Akai、最近紅什麼、女子月月友、黑仔熊、鳥鳥、廖小龐、亞歷三小、企鵝妹等幾十位一同共襄盛舉支持公益。

只要每累積一位YouTuber出席，《Garena 極速領域》就會以出席人名義捐出新台幣2000元給「中華身心障礙運動休閒服務協會」，幫助舉辦多年的「亞特盃」身障運動會，讓愛心延續到不同領域。

隨著極速慈善運動會圓滿落幕，《Garena 極速領域》一系列盛夏狂歡季活動也熱鬧登場！即日起到7/6登入就可抽iPhone Xs Max跟Apple Watch。尤其只要在7/6登入就送國際服限定A車「超級烈焰」、永久聖祥天使羽翼翅膀，更加抽7位6000元現金得主！7/6~8/5累積登入12天還能領永久車「藍色脈衝」，7/6當天晚上7點至9點更有排位不掉分活動。

第一屆Garena 極速領域》城市賽報名開跑，這次還加上了道具賽賽程，於台中、香港、台北、高雄四場賽區分別於7/6、7/13、7/14、7/20開打，總決賽在7/27於台北ATT Showbox舉行，廣邀民間高手報名參加，不要錯過變身電競選手的機會！首場台中場將於本週六（7/6）於文心秀泰舉行，活動現場提供限量週邊商品、能與Coser拍照及互動遊戲，邀請玩家一起同樂。