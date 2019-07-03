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《御劍飄渺錄》雙平台事前登錄今開跑　玩法特色搶先看

《御劍飄渺錄》雙平台事前登錄今開跑　玩法特色搶先看（圖／業者提供）

電競中心／綜合報導

黑馬數位今 (3) 日宣布，取得 3D MMORPG 手機遊戲《御劍飄渺錄》台港澳代理權，於今日同步開放事前登錄活動並搶先釋出遊戲特色及玩法介紹。

《御劍飄渺錄》的世界觀圍繞在盤古開天闢地後，天魔族降臨肆虐大荒，天地一片渾沌之時。為了守護大荒世界，女媧以身為祭，封印了天魔一族。當天魔族的魔神-蚩尤轉世重回大荒，你將化身為傳奇人物大顯身手，收集擁有超越上古眾神力量的軒轅珏碎片，守護大荒世界。

《御劍飄渺錄》的大荒世界中滿溢著仙俠玄幻的元素，除了大家熟知氣候怡人的人間仙境-九州、地勢險峻群山環繞的巴蜀、在歷史中具有神聖意義養育中華先民的生命之澤-雷澤等地區以外，也加入了仙門駐地-蓬萊仙島、掌管生死輪迴的地域-幽州、位於世界盡頭終不見日的北冥、奇珍異獸的神聖居所-靈獸島等充滿神話氣息的區域，玩家們將可以透過720度全方位無死角的飛行或騎乘各式傳說中的神獸穿梭在無邊際的開放地圖中探索大荒世界的點點滴滴。

《御劍飄渺錄》雙平台事前登錄今開跑　玩法特色搶先看（圖／業者提供）

《御劍飄渺錄》雙平台事前登錄今開跑　玩法特色搶先看（圖／業者提供）

在遊戲中，玩家將可自行選擇守護天闕山不受魔族入侵的「狂刀」、輕吟咒語即可施展驚人秘術的天珏族人「靈師」、輕揮摺扇便降伏仙獸的月母族戰鬥家「蝶舞」、擁有地獄修羅般雙眼的弒神者「隱俠」探索《御劍飄渺錄》裡的上古蠻荒世界。

關鍵字：手機遊戲黑馬數位御劍飄渺錄

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