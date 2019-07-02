2019全球音樂獎揭曉！《傳說對決》配樂獲最佳作曲金獎

記者樓菀玲／台北報導

2019全球音樂獎Global Music Awards近日揭曉得獎名單，《Garena傳說對決》聯手國際知名音樂人Matthew Carl Earl創作的遊戲配樂，勇奪「最佳遊戲作曲Global Music Awards Game Music Composer」金獎的殊榮。

全球音樂獎（Global Music Awards）是國際知名音樂大獎之一，獎項設立旨在發掘與推廣獨立音樂人的音樂，將優質的作品推向全世界，每年吸引來自世界各地超過70個國家的作曲家角逐金獎榮譽，參與者中不乏多位著名葛萊美獎（Grammy Awards）與艾美獎（Emmy Award）之藝術家。此次《Garena傳說對決》遊戲配樂更是從全球數百件參賽作品脫穎而出，獲得「最佳遊戲作曲」金獎肯定。

為打造遊戲內豐富的音樂世界，《Garena傳說對決》此次特別邀請曾為遊戲《刺客教條：梟雄》、《鬥陣特攻》以及其他多款遊戲創作音樂，並拿下眾多大獎的國際知名作曲家Matthew Carl Earl為今年度的遊戲配樂譜曲，將傳說的遊戲世界觀與音樂完美結合，打造專屬於《Garena傳說對決》的英雄樂章。

《Garena傳說對決》自2016年上線以來，一直都非常重視遊戲配樂對挑戰者遊戲體驗的影響，多次與漢斯季默 Hans Zimmer等國際知名作曲大師合作打造遊戲專屬配樂，期待藉由氣勢磅礡的配樂帶給挑戰者們更加豐富的聽覺藝術饗宴。

也因為這樣的目標，《Garena傳說對決》不僅今年獲得了全球音樂獎「最佳遊戲作曲」金獎，亦於2018年獲得了好萊塢音樂傳媒大獎（HMMA） 「最佳手機遊戲原聲音樂」獎項之殊榮！在此之前，亦多次拿下了多項國際大獎，未來《Garena傳說對決》也將會秉持著一貫的初衷，持續致力於為挑戰者打造世界級的遊戲品質與遊戲體驗。

《傳說對決》遊戲配樂歷史所獲獎項

2019 全球音樂獎（GLOBAL MUSIC AWARDS）最佳遊戲作曲金獎

2018 全球音樂獎（GLOBAL MUSIC AWARDS）Sep.最佳遊戲作曲銀獎

2018 全球音樂獎（GLOBAL MUSIC AWARDS）May最佳遊戲作曲銀獎

2018 好萊塢音樂傳媒大獎（HMMA） 最佳手機遊戲原聲音樂

2018 國際網路視頻奬（W³ AWARD）配樂類金獎

2018 Jerry Goldsmith Awards最佳遊戲原聲音樂

2018 年度傳訊優異大賞（Communicator Award）最佳遊戲原聲音樂

2017國家遊戲貿易評論學院（NAVGTR）最佳新IP原創戲劇性音樂