ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

2019全球音樂獎揭曉！《傳說對決》配樂獲最佳作曲金獎

2019全球音樂獎揭曉！《傳說對決》配樂獲最佳作曲金獎（圖／Garena提供）

記者樓菀玲／台北報導

2019全球音樂獎Global Music Awards近日揭曉得獎名單，《Garena傳說對決》聯手國際知名音樂人Matthew Carl Earl創作的遊戲配樂，勇奪「最佳遊戲作曲Global Music Awards Game Music Composer」金獎的殊榮。

全球音樂獎（Global Music Awards）是國際知名音樂大獎之一，獎項設立旨在發掘與推廣獨立音樂人的音樂，將優質的作品推向全世界，每年吸引來自世界各地超過70個國家的作曲家角逐金獎榮譽，參與者中不乏多位著名葛萊美獎（Grammy Awards）與艾美獎（Emmy Award）之藝術家。此次《Garena傳說對決》遊戲配樂更是從全球數百件參賽作品脫穎而出，獲得「最佳遊戲作曲」金獎肯定。

為打造遊戲內豐富的音樂世界，《Garena傳說對決》此次特別邀請曾為遊戲《刺客教條：梟雄》、《鬥陣特攻》以及其他多款遊戲創作音樂，並拿下眾多大獎的國際知名作曲家Matthew Carl Earl為今年度的遊戲配樂譜曲，將傳說的遊戲世界觀與音樂完美結合，打造專屬於《Garena傳說對決》的英雄樂章。

《Garena傳說對決》自2016年上線以來，一直都非常重視遊戲配樂對挑戰者遊戲體驗的影響，多次與漢斯季默 Hans Zimmer等國際知名作曲大師合作打造遊戲專屬配樂，期待藉由氣勢磅礡的配樂帶給挑戰者們更加豐富的聽覺藝術饗宴。

也因為這樣的目標，《Garena傳說對決》不僅今年獲得了全球音樂獎「最佳遊戲作曲」金獎，亦於2018年獲得了好萊塢音樂傳媒大獎（HMMA） 「最佳手機遊戲原聲音樂」獎項之殊榮！在此之前，亦多次拿下了多項國際大獎，未來《Garena傳說對決》也將會秉持著一貫的初衷，持續致力於為挑戰者打造世界級的遊戲品質與遊戲體驗。

《傳說對決》遊戲配樂歷史所獲獎項

2019 全球音樂獎（GLOBAL MUSIC AWARDS）最佳遊戲作曲金獎
2018 全球音樂獎（GLOBAL MUSIC AWARDS）Sep.最佳遊戲作曲銀獎
2018 全球音樂獎（GLOBAL MUSIC AWARDS）May最佳遊戲作曲銀獎
2018 好萊塢音樂傳媒大獎（HMMA） 最佳手機遊戲原聲音樂
2018 國際網路視頻奬（W³ AWARD）配樂類金獎
2018 Jerry Goldsmith Awards最佳遊戲原聲音樂
2018 年度傳訊優異大賞（Communicator Award）最佳遊戲原聲音樂
2017國家遊戲貿易評論學院（NAVGTR）最佳新IP原創戲劇性音樂

關鍵字：手機遊戲Garena傳說對決電競

推薦閱讀

PS大放送！七月Plus會員免費送《底特律：變人》數位豪華版

《怪物彈珠》怪彈祭7/13在三創　AKB48馬嘉伶將現身會場

2019全球音樂獎揭曉！《傳說對決》配樂獲最佳作曲金獎

東立出版社公開漫博陣容　《記憶的怪物》漫畫家MAE將來台會粉

《HELLO BT21》全球同步上市　新角色BT21登場

要狂賣了！悠遊卡推出《寶可夢》寶貝球悠遊卡

《LINE HELLO BT21》全球上市　BT21新角色登場

賀10週年！SEGA將推出NS獨佔《初音未來》新作

女孩們的新選擇 羅技M350鵝卵石無線滑鼠攻佔辦公桌

玩家傻眼！《爐石戰記》全球竟隨陸版和諧卡牌美術圖

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

悠遊卡推出《寶可夢》寶貝球悠遊卡

《爐石》全球竟隨陸版和諧美術圖

誠意滿滿！小雲寶寶穿黑絲曬美胸...啊嘶

聲優茅野愛衣漫博將來台

夏日動漫主題展7/3開跑

《傳說對決》配樂獲最佳作曲金獎

《怪物彈珠》怪彈祭7/13在三創

東立出版社公開2019年漫博陣容

《HELLO BT21》全球同步上市

最新新聞

Array

《怪物彈珠》怪彈祭7/13在三創

《傳說對決》配樂獲最佳作曲金獎

東立出版社公開2019年漫博陣容

《HELLO BT21》全球同步上市

悠遊卡推出《寶可夢》寶貝球悠遊卡

《LINE HELLO BT21》全球上市　BT21新角色登場

SEGA將推出NS獨佔《初音未來》新作

羅技M350鵝卵石無線滑鼠攻佔辦公桌

《爐石》全球竟隨陸版和諧美術圖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366