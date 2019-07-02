ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

東立出版社公開漫博陣容　《記憶的怪物》漫畫家MAE將來台會粉

東立出版社公開漫博陣容　《記憶的怪物》漫畫家MAE將來台會粉（圖／東立出版社提供）

記者樓菀玲／台北報導

一年一度的漫畫博覽會即將於8月1日盛大展開，東立出版社在今日公開了今年的漫博邀請陣容，這次除了邀請日本BL漫畫界新銳《向花開魔女表白》キタハラリイ與《Hello Morning Star》倉橋トモ，也集結了國人原創作者，將要和粉絲在今年漫博會場相見歡。

《記憶的怪物》漫畫家‧ＭＡＥ簽名會
即將於漫博首日率先登場的是《記憶的怪物》漫畫家‧ＭＡＥ簽名會。ＭＡＥ是同人界知名暢銷作者，2013年正式以連載《203號室的妖怪先生》在『星少女』少女漫畫月刊上商業出道，其創作題材多樣，並擅長現代感的風格，筆下畫面則清新又活潑。

2015年開始第二部商業作品《記憶的怪物》著重於親情的描寫，以及纖細的角色情緒，帶給讀者深刻的印象。《記憶的怪物》單行本至今已多次再刷，且不只分別在2016年、2017年獲得「京まふ（ＭＡＦ）》漫画賞入圍」與「金漫獎少女漫畫獎」，2019年開始也在日本竹書房BL電子雜誌「Qpa」上進行連載，未來還即將小說化與遊戲化。

活動名額：漫博場 100名
活動時間、地點：8月1日（四）12：30-14：00於世貿一館A舞台
簽名資格獲得辦法：東立官網登記抽選+電子書城留言抽選，抽中後於指定期間內完成匯款
簽名資格組內容：壓克力簽名板×1、大浴巾×1、貓型胸章組×1、票卡夾×1、鐵盒貼紙組×1、水彩複製畫組×1，售價NT$1699元

東立出版社公開漫博陣容　《記憶的怪物》漫畫家MAE將來台會粉（圖／東立出版社提供）

《給外科主任的過度保護指示書》作者紫曜日、繪師黑色豆腐簽名會

而將於8月1日登場的另一場活動，是原創BL小說《給外科主任的過度保護指示書》作者紫曜日與繪師黑色豆腐簽名會。紫曜日為華文知名輕小說作家，曾登上金石堂文學排行榜、蘋果日報華文排行榜與博客來華文年度暢銷作家。從腐系、奇幻到古代架空等題材都相當擅長，出版經驗豐富，代表作品有《惡魔醫生24小時》系列、《閻王的特別助理》、《冥道》等。

黑色豆腐為台灣知名繪師，筆下人物色氣美型。曾負責過《醫生的快感療裎 Desire★Star》、《魅惑偶像脫光等我》、《公爵的臣服法則》等作品的插畫，於同人領域也十分活躍。兩人這次合作推出的新書《給外科主任的過度保護指示書》，以醫院為故事背景，描述天才心臟外科醫生‧西蓮六花因為空降擔任外科主任，而帶給外科顧問‧紅葉兼元許多麻煩。然而兩人卻因為某些差錯而成了「祕密友人」，有趣的情節搭配細緻插圖，令人目不轉睛。

活動名額：漫博場 100名
活動時間、地點：8月1日（四）14：30-16：00於世貿一館B舞台
簽名資格獲得辦法：東立官網登記抽選，抽中後於指定期間內完成匯款
簽名資格組內容：簽名板×1、陶瓷杯墊×1、票卡貼組×1、水彩複製畫組×1，售價NT$680

東立出版社公開漫博陣容　《記憶的怪物》漫畫家MAE將來台會粉（圖／東立出版社提供）

《霹靂英雄戰紀　霹靂邪眼》漫畫家T.K章世炘、《霹靂英雄戰紀　羅網乾坤》漫畫家雅紳簽名會

8月3日則由《霹靂英雄戰紀　霹靂邪眼》漫畫家T.K章世炘，以及《霹靂英雄戰紀　羅網乾坤》雅紳聯合登場。霹靂國際多媒體為台灣首家上櫃的文創業者代表，致力發揚布袋戲文化，開創至今共演出近3000集戲劇，成為金氏世界記錄上「最長木偶戲電視劇集」，2018年榮獲總統創新獎團體組獎，而2016年日本夏季動畫番冠軍的台日合作作品《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》，不僅成功打入國際動漫市場，衍生創作更是多的不勝枚舉，更在2019年推出劃時代巨作《霹靂英雄戰紀之刀說異數》，也跨足與東立合作，帶來全新演繹的《霹靂英雄戰紀》經典角色的改編漫畫。

本次的簽名會將率先主打人氣要角──葉小釵與崎路人的改編作品，由曾獲金漫獎的Ｔ.Ｋ章世炘執筆《霹靂英雄戰紀　霹靂邪眼》，在精細卻充滿張力的畫風下，描寫刀狂劍痴‧葉小釵一段遺落在江湖歲月中，提攜磨練後進的故事。而另部作品《霹靂英雄戰紀　羅網乾坤》則是關於智慧領袖型角色‧崎路人，年少時期在集境與手足間的武林軼事，由被譽為「故事架構沒有破綻，人物表情豐富」的雙人組合雅紳老師創作。

活動名額：漫博場 100名
活動時間、地點：8月3日（六）10：30-12：00於世貿一館A舞台
簽名資格獲得辦法：東立官網登記抽選+電子書城留言抽選
指定認證書：《霹靂英雄戰紀　霹靂邪眼》第１集（須自行購入）

關鍵字：漫博東立

推薦閱讀

《怪物彈珠》怪彈祭7/13在三創　AKB48馬嘉伶將現身會場

2019全球音樂獎揭曉！《傳說對決》配樂獲最佳作曲金獎

東立出版社公開漫博陣容　《記憶的怪物》漫畫家MAE將來台會粉

《HELLO BT21》全球同步上市　新角色BT21登場

要狂賣了！悠遊卡推出《寶可夢》寶貝球悠遊卡

《LINE HELLO BT21》全球上市　BT21新角色登場

賀10週年！SEGA將推出NS獨佔《初音未來》新作

女孩們的新選擇 羅技M350鵝卵石無線滑鼠攻佔辦公桌

玩家傻眼！《爐石戰記》全球竟隨陸版和諧卡牌美術圖

女騎士v.s傻媽媽《刀劍神域》 聲優茅野愛衣漫博將來台

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

悠遊卡推出《寶可夢》寶貝球悠遊卡

《爐石》全球竟隨陸版和諧美術圖

聲優茅野愛衣漫博將來台

《HELLO BT21》全球同步上市

誠意滿滿！小雲寶寶穿黑絲曬美胸...啊嘶

《傳說對決》配樂獲最佳作曲金獎

夏日動漫主題展7/3開跑

東立出版社公開2019年漫博陣容

直擊聖鬥士星矢燃燒30年主題展

《怪物彈珠》怪彈祭7/13在三創

最新新聞

《怪物彈珠》怪彈祭7/13在三創

《傳說對決》配樂獲最佳作曲金獎

東立出版社公開2019年漫博陣容

《HELLO BT21》全球同步上市

悠遊卡推出《寶可夢》寶貝球悠遊卡

《LINE HELLO BT21》全球上市　BT21新角色登場

SEGA將推出NS獨佔《初音未來》新作

羅技M350鵝卵石無線滑鼠攻佔辦公桌

《爐石》全球竟隨陸版和諧美術圖

聲優茅野愛衣漫博將來台

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366