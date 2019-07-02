東立出版社公開漫博陣容　《記憶的怪物》漫畫家MAE將來台會粉

記者樓菀玲／台北報導

一年一度的漫畫博覽會即將於8月1日盛大展開，東立出版社在今日公開了今年的漫博邀請陣容，這次除了邀請日本BL漫畫界新銳《向花開魔女表白》キタハラリイ與《Hello Morning Star》倉橋トモ，也集結了國人原創作者，將要和粉絲在今年漫博會場相見歡。

《記憶的怪物》漫畫家‧ＭＡＥ簽名會



即將於漫博首日率先登場的是《記憶的怪物》漫畫家‧ＭＡＥ簽名會。ＭＡＥ是同人界知名暢銷作者，2013年正式以連載《203號室的妖怪先生》在『星少女』少女漫畫月刊上商業出道，其創作題材多樣，並擅長現代感的風格，筆下畫面則清新又活潑。

2015年開始第二部商業作品《記憶的怪物》著重於親情的描寫，以及纖細的角色情緒，帶給讀者深刻的印象。《記憶的怪物》單行本至今已多次再刷，且不只分別在2016年、2017年獲得「京まふ（ＭＡＦ）》漫画賞入圍」與「金漫獎少女漫畫獎」，2019年開始也在日本竹書房BL電子雜誌「Qpa」上進行連載，未來還即將小說化與遊戲化。

活動名額：漫博場 100名

活動時間、地點：8月1日（四）12：30-14：00於世貿一館A舞台

簽名資格獲得辦法：東立官網登記抽選+電子書城留言抽選，抽中後於指定期間內完成匯款

簽名資格組內容：壓克力簽名板×1、大浴巾×1、貓型胸章組×1、票卡夾×1、鐵盒貼紙組×1、水彩複製畫組×1，售價NT$1699元

《給外科主任的過度保護指示書》作者紫曜日、繪師黑色豆腐簽名會

而將於8月1日登場的另一場活動，是原創BL小說《給外科主任的過度保護指示書》作者紫曜日與繪師黑色豆腐簽名會。紫曜日為華文知名輕小說作家，曾登上金石堂文學排行榜、蘋果日報華文排行榜與博客來華文年度暢銷作家。從腐系、奇幻到古代架空等題材都相當擅長，出版經驗豐富，代表作品有《惡魔醫生24小時》系列、《閻王的特別助理》、《冥道》等。

黑色豆腐為台灣知名繪師，筆下人物色氣美型。曾負責過《醫生的快感療裎 Desire★Star》、《魅惑偶像脫光等我》、《公爵的臣服法則》等作品的插畫，於同人領域也十分活躍。兩人這次合作推出的新書《給外科主任的過度保護指示書》，以醫院為故事背景，描述天才心臟外科醫生‧西蓮六花因為空降擔任外科主任，而帶給外科顧問‧紅葉兼元許多麻煩。然而兩人卻因為某些差錯而成了「祕密友人」，有趣的情節搭配細緻插圖，令人目不轉睛。

活動名額：漫博場 100名

活動時間、地點：8月1日（四）14：30-16：00於世貿一館B舞台

簽名資格獲得辦法：東立官網登記抽選，抽中後於指定期間內完成匯款

簽名資格組內容：簽名板×1、陶瓷杯墊×1、票卡貼組×1、水彩複製畫組×1，售價NT$680

《霹靂英雄戰紀 霹靂邪眼》漫畫家T.K章世炘、《霹靂英雄戰紀 羅網乾坤》漫畫家雅紳簽名會

8月3日則由《霹靂英雄戰紀 霹靂邪眼》漫畫家T.K章世炘，以及《霹靂英雄戰紀 羅網乾坤》雅紳聯合登場。霹靂國際多媒體為台灣首家上櫃的文創業者代表，致力發揚布袋戲文化，開創至今共演出近3000集戲劇，成為金氏世界記錄上「最長木偶戲電視劇集」，2018年榮獲總統創新獎團體組獎，而2016年日本夏季動畫番冠軍的台日合作作品《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》，不僅成功打入國際動漫市場，衍生創作更是多的不勝枚舉，更在2019年推出劃時代巨作《霹靂英雄戰紀之刀說異數》，也跨足與東立合作，帶來全新演繹的《霹靂英雄戰紀》經典角色的改編漫畫。

本次的簽名會將率先主打人氣要角──葉小釵與崎路人的改編作品，由曾獲金漫獎的Ｔ.Ｋ章世炘執筆《霹靂英雄戰紀 霹靂邪眼》，在精細卻充滿張力的畫風下，描寫刀狂劍痴‧葉小釵一段遺落在江湖歲月中，提攜磨練後進的故事。而另部作品《霹靂英雄戰紀 羅網乾坤》則是關於智慧領袖型角色‧崎路人，年少時期在集境與手足間的武林軼事，由被譽為「故事架構沒有破綻，人物表情豐富」的雙人組合雅紳老師創作。

活動名額：漫博場 100名

活動時間、地點：8月3日（六）10：30-12：00於世貿一館A舞台

簽名資格獲得辦法：東立官網登記抽選+電子書城留言抽選

指定認證書：《霹靂英雄戰紀 霹靂邪眼》第１集（須自行購入）