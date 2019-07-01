遊戲橘子取得《龍之谷M：世界》代理權　預計2019年內問世

記者樓菀玲／台北報導

遊戲橘子今（1）日宣布取得著名韓國遊戲運營商Actoz Soft相關企業Eyedentity Games旗下手遊《龍之谷M：世界 (World of DragonNest)》台港澳代理權，預計2019 下半年正式上市與玩家見面。

World of DragonNest以下簡稱WOD，橘子集團執行長劉柏園表示：「很高興遊戲橘子與Eyedentity Games再度攜手，這款World of DragonNest（以下簡稱WOD）是強化原作的成功元素，並以開放世界基礎所創造出來的全新故事；我們對WOD保持高度期待，相信將為台灣玩家帶來更高品質，以及前所未有的絕佳遊戲體驗。」

Eyedentity Games代表郭海濱表示，WOD在台擁有眾多高度關注的玩家，同時對於遊戲橘子在台營運能力表達十足肯定。為答謝熱情支持WOD的忠實玩家，將攜手遊戲橘子，努力為台灣的上市做好萬全準備，相信雙方的合作必能共創佳績。

官方表示，該作IP在亞洲擁有極高人氣，此次WOD改編原作《DragonNest(龍之谷)》，除了融入更多豐富新元素，透過遊戲中的20多種技能加以組合，玩家不僅可體驗新穎的戰鬥方式、流暢地打擊手感，更能感受以非指定目標動作遊戲(non-targeting action)為基礎所帶來的操控快感。此外，WOD也將基於原作的世界觀中打造出全新的世界，玩家將在此展開全新冒險旅程，遊戲內容情節豐富、故事結構完整，由頂尖美術團隊一手打造獨特遊戲畫風，感官體驗全面升級，預料再創手遊美學新高度。