《偶像大師 劇場時光》將有繁中版　預定2019年推出

記者樓菀玲／台北報導

萬代南夢宮娛樂股份有限公司宣布，旗下手機遊戲《偶像大師 百萬人演唱會！劇場時光》（以下簡稱劇場時光）決定於台港澳發行，預定將在 2019 年內推出。

《劇場時光》是 2017 年 6 月於日本發行的高人氣偶像演唱會＆培育遊戲。玩家將化身成遊戲中的 765 藝能製作股份有限公司旗下 52 名偶像的「製作人」，以演唱會劇場為舞台，透過偶像的演唱會舞台，以及與偶像之間的互動，帶領她們成為頂尖偶像。

《偶像大師》系列為源自日本的原創遊戲，至今以亞洲地區為中心，從家庭用主機遊戲、線上遊戲、動畫、演唱會乃至實況轉播等，觸角涵蓋多方領域。2018 年成功於台灣舉辦單獨公演，並且在亞洲地區舉辦演唱會及實況轉播時，入場券當天一經上架便銷售一空，粉絲人數可見一斑。

作為台灣、香港、澳門的發行紀念，本次邀請到替偶像們配音的豪華配音員陣容，為台灣、香港、澳門的製作人們舉辦首次的直播節目，將在節目上發表事前登錄開始日及各種最新資訊。

舉辦時間：2019 年 7 月 16 日(二) 20:30～

節目名稱：「百萬人演唱會！劇場時光」放送局！～決定發行紀念！台灣、香港、澳門的製作人，讓各位久等了！～

節目來賓：山崎遙（春日未來）、Machico（伊吹翼）、香里有佐（櫻守歌織）