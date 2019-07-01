ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《偶像大師 劇場時光》將有繁中版　預定2019年推出

《偶像大師 劇場時光》將有繁中版　預定2019年推出（圖／萬代南夢宮提供）

記者樓菀玲／台北報導

萬代南夢宮娛樂股份有限公司宣布，旗下手機遊戲《偶像大師 百萬人演唱會！劇場時光》（以下簡稱劇場時光）決定於台港澳發行，預定將在 2019 年內推出。

《劇場時光》是 2017 年 6 月於日本發行的高人氣偶像演唱會＆培育遊戲。玩家將化身成遊戲中的 765 藝能製作股份有限公司旗下 52 名偶像的「製作人」，以演唱會劇場為舞台，透過偶像的演唱會舞台，以及與偶像之間的互動，帶領她們成為頂尖偶像。

《偶像大師》系列為源自日本的原創遊戲，至今以亞洲地區為中心，從家庭用主機遊戲、線上遊戲、動畫、演唱會乃至實況轉播等，觸角涵蓋多方領域。2018 年成功於台灣舉辦單獨公演，並且在亞洲地區舉辦演唱會及實況轉播時，入場券當天一經上架便銷售一空，粉絲人數可見一斑。

《偶像大師 劇場時光》將有繁中版　預定2019年推出（圖／萬代南夢宮提供）

作為台灣、香港、澳門的發行紀念，本次邀請到替偶像們配音的豪華配音員陣容，為台灣、香港、澳門的製作人們舉辦首次的直播節目，將在節目上發表事前登錄開始日及各種最新資訊。

舉辦時間：2019 年 7 月 16 日(二) 20:30～
節目名稱：「百萬人演唱會！劇場時光」放送局！～決定發行紀念！台灣、香港、澳門的製作人，讓各位久等了！～
節目來賓：山崎遙（春日未來）、Machico（伊吹翼）、香里有佐（櫻守歌織）

關鍵字：手機遊戲萬代南夢宮偶像大師 劇場時光

推薦閱讀

《偶像大師 劇場時光》將有繁中版　預定2019年推出

《傳說對決》AWC世界盃八強決定　GCS代表隊伍雙雙晉級

網路安全公司：EA Origion平台存在一系列重大漏洞個資恐外洩

全1:1黃金聖衣到齊！直擊聖鬥士星矢燃燒30年主題展

日台奇幻繪師鈴木康士xBlaze Wu聯展　7/13起在台展出

激戰中台灣！ROG電競聯盟挑戰賽台中槍神大比拼

英雄出少年！ROG電競聯盟挑戰賽竹彰開戰15歲國中生奪冠

萬代南夢宮發表動漫風全新PC多人線上遊戲《藍色協議》

宅出新高度 日星本田翼將成為今年東京電玩展代言人

《英雄聯盟》聯盟戰棋塞爆伺服器 官方表示將延後推出

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

直擊聖鬥士星矢燃燒30年主題展

《Re公主連結》新伺服器即將開放

《BTS WORLD》OST 6/28全球推出

《長生繪夢》開放事前登錄

日台繪師鈴木康士x Blaze Wu聯展

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

ROG電競聯盟挑戰賽台中大比拼

ROG電競聯盟挑戰賽竹彰開戰

EA Origion平台存在一系列重大漏洞

荷包失守！Steam夏季特賣「下殺2折」

最新新聞

《偶像大師劇場時光》將有繁中版

《傳說對決》AWC世界盃八強決定

EA Origion平台存在一系列重大漏洞

直擊聖鬥士星矢燃燒30年主題展

日台繪師鈴木康士x Blaze Wu聯展

ROG電競聯盟挑戰賽台中大比拼

ROG電競聯盟挑戰賽竹彰開戰

動漫風全新PC線上遊戲《藍色協議》發表

本田翼將成今年東京電玩展代言人

《英雄聯盟》聯盟戰棋延後推出

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366