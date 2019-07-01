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《傳說對決》AWC世界盃八強決定　GCS代表隊伍雙雙晉級

《傳說對決》AWC世界盃八強決定　GCS代表隊伍雙雙晉級（圖／Garena提供）

記者樓菀玲／台北報導

2019 《Garena 傳說對決》AWC世界盃小組賽於 6 月 27 日至 30 日在越南峴港精彩落幕，各地代表隊皆使盡全力拼搏角逐晉級資格。

GCS 賽區代表隊MAD Team 在小組賽中穩定發揮，展現AIC國際賽世界冠軍的強健實力，以參賽隊伍中唯一的10連勝佳績，奪得B組第一晉級；而GCS另一支外卡隊伍ONE Team也順利以A組第三的成績順利晉級。除了GCS、RPL （泰國賽區）、AOG （越南賽區）三大賽區隊伍外，被譽為歷年最強的NA （北美）代表隊，及打出精彩操作的CN （中國大陸）代表隊也順利晉級八強賽。

本次小組賽採取BO1雙循環賽制，連續四天的A、B兩組戰況激烈相當膠著，兩組皆進行到最後一場才最終確認積分，積分相同的隊伍也在判斷彼此勝敗結果、總計推塔數等條件後分出排名。小組賽晉級隊伍如下：

A 組：TH外卡隊 （泰國賽區）、VN外卡隊 （越南賽區）、TPE外卡隊 （GCS賽區）、NA隊 （北美賽區）
B 組：TPE隊 （GCS賽區）、VN隊 （越南賽區）、CN隊 （中國大陸賽區）、TH隊 （泰國賽區）

小組賽階段中GCS代表隊當家打野選手Neil，除了展現眾多精彩操作帶領遊戲風向外，在小組賽的十場賽事中Neil共奪得7次單場MVP，無愧於「拿過最多國際賽MVP的男人」稱號！而ONE Team超新星、全GCS聯盟最低齡的Tura也不愧「隊上大腿」之稱，於比賽中多次穩定戰況逆風反打。

接下來的八強賽將於本周末展開，採取BO7賽制，並導入全新的競賽模式 「Global Ban Pick（全局BP）」，嚴格考驗各隊教練的BP策略和選手角色池。

《傳說對決》AWC世界盃八強決定　GCS代表隊伍雙雙晉級（圖／Garena提供）

八強賽7月6日（首日）

14:00-19:00 TPE隊 (GCS賽區) vs NA隊 (北美賽區)
19:00-00:00 VN外卡隊 (越南賽區) vs CN隊 (中國大陸賽區)

八強賽7月7日

14:00-19:00 TH隊 (泰國賽區) vs TH外卡隊 (泰國賽區)
19:00-00:00 VN隊 (越南賽區) vs TPE外卡隊 (GCS賽區)

關鍵字：手機遊戲Garena傳說對決電競

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