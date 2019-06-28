唯晶數位3D戀愛換裝手遊《雲裳羽衣》今起雙平台公測

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由唯晶數位代理運營、專門為女孩們精心打造的「全球首款3D戀愛換裝」手遊大作《雲裳羽衣》，今(28)日宣布於雙平台正式推出，除了準備一系列福利性活動及海量遊戲幣回饋玩家之外，並限時推出全新「夢回長城」故事系列劇情，完成劇情體驗後可獲得限定主題套裝「嘉峪神機」、「玉門飛沙」。

另外，為了幫助玩家更進一步抓住男神的心，同步推出「結緣風鈴祭」活動，期間玩家可搜集材料製作成風鈴送給喜愛的命運之子，並獲得限定套裝．命運之子各有特色及魅力，強大的聲優陣容「阿杰」、「邊江」、「寶木中陽」、「姜廣濤」將用感性的聲音表情陪伴玩家解鎖更多的親密劇情，展開超現實愛戀。

為了讓女孩們享受深度地沉浸式戀愛，《雲裳羽衣》力邀夢幻聲優陣容來詮釋遊戲中四大命運之子的角色，由多次擔任知名女性向遊戲的聲優「阿杰」，及曾擔任過知名電視劇《三生三世十里桃花》與《琅琊榜》的知名聲優「邊江」、「寶木中陽」、「姜廣濤」，將引領玩家一同經歷戀愛劇情，用浪漫又激情的語調，耳鬢廝磨般的零距離接觸，讓妳更深度地探索「他」的秘密。

「我的美麗，我自己定義」，《雲裳羽衣》擁有獨特的服裝設計系統，蒐集各種材料製作特殊服飾、將服裝及飾品透過進階功能進化成更華麗的衣服，不僅如此，顏色還可以使用調色盤自由搭配印染，更可自行上傳圖案製成印花，打造完全專屬於玩家獨一無二的穿搭風格，讓玩家能盡情展現自我不怕撞衫。

除此之外，遊戲中還有「時尚美拍模式」，隨著女主角擺出各式POSE同時，玩家可以隨時自拍，加上表情、背景、濾鏡、詩詞、光效，讓玩家定格每一次心動，記錄每一次感動，呈現獨一無二的美，圓滿每個女孩的公主夢。

「唯有妳，能重現千年情緣的誓約」，穿越古今、長城縱橫山河間，踏入嘉峪關、玉門關，攜手牽起一段從未被公開於世的約定，也因妳的決定，命運結局正有所轉變。通過「夢回長城」限定系列劇情關卡，可獲得「定城磚」，解鎖系列限定長城套裝「嘉峪神機」與「玉門飛沙」，以長壽繡曲裾袍為底，邊緣飾上城牆元素，搭配茶黃綉金刺繡、搪瓷藍暗紋，將漢代女性的美一針一線繡出來。