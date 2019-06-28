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《黑色沙漠M》新職業梅花登場　同步開放繼承職業「傲雪」

《黑色沙漠M》新職業梅花登場　同步開放繼承職業「傲雪」（圖／PEARL ABYSS提供）

記者樓菀玲／台北報導

韓國開發商珍艾碧絲 PEARL ABYSS 旗下 MMORPG 手機遊戲《黑色沙漠 MOBILE》今（28日）宣布於今日開放使用刀劍和角弓的東方女劍客「梅花」，並且同步開放繼承職業「傲雪」。更多元化的職業選擇等待冒險家的體驗！

梅花為可隨意運用東方劍術和弓術的近距離攻擊類型女劍客，主要武器為刀劍，輔助武器為角弓。行雲流水般的華麗劍術是一大特色。而到達武藝巔峰的梅花，繼承了能夠完美駕馭能量的傲雪之力，成為了「傲雪」。將刀劍的力量發揮到極限，在華麗且優雅的劍舞中隱藏著鋒利，可以瞬間擊潰眼前的敵人，是對手不可小覷的職業。

在本次更新後，新增了讓冒險家可以更了解遊戲內容的「成長任務」系統，冒險家在完成每個階段的任務並學習[角色、領地、裝備、家門]相關遊戲內容並可獲得相對應的獎勵。

《黑色沙漠M》新職業梅花登場　同步開放繼承職業「傲雪」（圖／PEARL ABYSS提供）

為了迎接梅花新職業閃耀登場，《黑色沙漠 MOBILE》營運團隊也同步舉辦多樣活動，包含在登入後可收集深淵裝備兌換券，收集到特定數量後將可兌換想要的深淵裝備，以及梅花&傲雪武器交換活動，達到指定條件後即可獲得真利貝魯杜刀劍及真洛沙勒角弓等梅花專用武器，同時梅花等級達到指定等級，也可取得包含1400黑珍珠等多樣豐富獎勵。另外也為了讓冒險家能更有機會獲得高等級文物，目前在遊戲內也舉辦了在珍珠商店中獲得神話、深淵文物抽出機率上升的活動，多樣豐富的活動。

關鍵字：手機遊戲PEARL ABYSS黑色沙漠M

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