《Pokémon GO》公開三週年活動　6/29起可遇見異色阿羅拉寶可夢

▲ 《Pokémon GO》在今日公開遊戲上市三週年活動。（圖／《Pokémon GO》官方網站）

記者樓菀玲／台北報導

人氣手機遊戲《Pokémon GO》在今日公開了遊戲三週年活動，玩家在活動期間將會遭遇異色阿羅拉模樣的寶可夢，此外當玩家在拍攝 GO Snapshot 照片時，也將有機會遇見帶著派對帽的皮卡丘。

台灣時間6月29日清晨開始

阿羅拉的樣子的寶可夢的異色形態──你有機會遇見下列異色阿羅拉的樣子的寶可夢：小拉達、穿山鼠、六尾、地鼠、喵喵、小拳石、臭泥和椰蛋樹，此外商店將推出以三位隊長為主題的服飾。

台灣時間6月29日清晨～7月6日

有熟面孔回來了喔！──當你在拍攝GO Snapshot照片時，有可能會遇見戴著派對帽的皮卡丘，一天只有一次機會！此外，你也有機會從7km蛋中孵出戴著派對帽的皮卡丘喔。

台灣時間6月29日清晨～9月2日

另外官方也表示，只要完成新的特殊調查，就能獲得優渥且實用的獎勵，使新手訓練家能夠贏在起跑點。這是今年夏天獨有的特殊調查，只有等級10以上的訓練家能進行，請務必告訴朋友別錯過這個好康機會，快點加入並取得特殊獎勵吧。

更多團體戰獎勵──在活動期間內，和朋友一同參加團體戰時，不只能更迅速地打倒對手寶可夢，還能獲得額外的獎勵紀念球。

除此之外，官方也表示交換寶可夢時所需的星星沙子大幅減少──活動期間內，和朋友交換寶可夢時所需的星星沙子是平常的75%。