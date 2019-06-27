《怪物彈珠》二週年線下特別活動開跑　「超獸神祭」限定新角登場

電競中心／綜合報導

XFLAG旗下智慧型手機遊戲《怪物彈珠》為慶祝官方頻道節目「彈珠爆新聞」滿二週年，將在2019年6月29日起至7月7日在微風南山的三星體驗館中舉辦「彈珠爆新聞2nd Anniversary!」紀念活動，活動期間除了可以來現場欣賞各式怪物彈珠相關遊戲展示物之外，週末還有各種活動限定贈品將免費提供給來現場遊玩的玩家。

同時，活動首日6月29日還邀請到康妮、小熙以及另外兩位嘉賓來到現場為玩家帶來「彈珠爆新聞2nd Anniversary!」現場直播特別節目，當天除了有各種特別活動外，還準備了包含三星智慧型手機S10+等豪華大禮提供給來現場參加的玩家們抽獎。

在未來的魔術帝都裡成立了事務所，身為私家偵探同時也是魔術師的「夏洛克・福爾摩斯」，不只有著敏銳的推理以及觀察力，同時還是個擁有瞬間記憶以及空間認識等各種超乎常人能力的名偵探。如此優秀的她，今後只會在《怪物彈珠》每個月月底舉辦的「超獸神祭」中限定登場。

為了紀念「超獸神祭」限定新角色「夏洛克・福爾摩斯」登場，6月29日起遊戲內將舉辦『怪彈QUIZ』，活動期間只要登入遊戲參加『怪彈QUIZ』任務完成挑戰並正確回答出問題，福爾摩斯就會給正解的獎賞寶珠2個。