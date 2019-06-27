ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《怪物彈珠》二週年線下特別活動開跑　「超獸神祭」限定新角登場

手機遊戲,mixi,怪物彈珠（圖／mixi提供）

電競中心／綜合報導

XFLAG旗下智慧型手機遊戲《怪物彈珠》為慶祝官方頻道節目「彈珠爆新聞」滿二週年，將在2019年6月29日起至7月7日在微風南山的三星體驗館中舉辦「彈珠爆新聞2nd Anniversary!」紀念活動，活動期間除了可以來現場欣賞各式怪物彈珠相關遊戲展示物之外，週末還有各種活動限定贈品將免費提供給來現場遊玩的玩家。

同時，活動首日6月29日還邀請到康妮、小熙以及另外兩位嘉賓來到現場為玩家帶來「彈珠爆新聞2nd Anniversary!」現場直播特別節目，當天除了有各種特別活動外，還準備了包含三星智慧型手機S10+等豪華大禮提供給來現場參加的玩家們抽獎。

在未來的魔術帝都裡成立了事務所，身為私家偵探同時也是魔術師的「夏洛克・福爾摩斯」，不只有著敏銳的推理以及觀察力，同時還是個擁有瞬間記憶以及空間認識等各種超乎常人能力的名偵探。如此優秀的她，今後只會在《怪物彈珠》每個月月底舉辦的「超獸神祭」中限定登場。

手機遊戲,mixi,怪物彈珠（圖／mixi提供）

為了紀念「超獸神祭」限定新角色「夏洛克・福爾摩斯」登場，6月29日起遊戲內將舉辦『怪彈QUIZ』，活動期間只要登入遊戲參加『怪彈QUIZ』任務完成挑戰並正確回答出問題，福爾摩斯就會給正解的獎賞寶珠2個。

關鍵字：手機遊戲mixi怪物彈珠

推薦閱讀

《怪物彈珠》二週年線下特別活動開跑　「超獸神祭」限定新角登場

《航海王》最新劇場版《航海王：奪寶爭霸戰》公開預告影片

Toyz將出版個人自傳 甩門、冷凍事件一次說清楚

一拳超人首度登主機！《一拳超人 無名英雄》繁中版即將推出

三大主機商破天荒聯手發聲明 反對川普政府徵收25％關稅

荷包要失守了！Steam夏季特賣「下殺2折」超狂　新活動「大獎賽」曝光

《魔物獵人 世界》製作人再來台 透露迅龍開發秘辛

《BTS WORLD》今起全球同步上市　全新主題曲搶先登場

《魔法水果籃》聲優石見舞菜香及作者高屋奈月漫博來台辦見面會

《侍魂 曉》公佈DLC角色　首斬破沙羅、風間火月、王虎登場

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《航海王：奪寶爭霸戰》公開預告影片

魅惑女王露內衣救地球　解扣秀大G黑蕾絲

《怪物彈珠》二週年線下活動開跑

《Free Fire》推新角色拉斐爾

《OVERHIT》全球突破300萬下載

《一拳超人》主機遊戲即將推出

荷包失守！Steam夏季特賣「下殺2折」

三大主機商反對美國徵收25％關稅

Toyz將出版個人自傳

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

最新新聞

《怪物彈珠》二週年線下活動開跑

《航海王：奪寶爭霸戰》公開預告影片

Toyz將出版個人自傳

《一拳超人》主機遊戲即將推出

三大主機商反對美國徵收25％關稅

荷包失守！Steam夏季特賣「下殺2折」

《魔物獵人 世界》製作人再來台

《BTS WORLD》今起全球同步上市

《魔法水果籃》聲優、作者將來台

《侍魂 曉》公佈DLC新角

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366